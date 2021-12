Riprendiamo, in questo nostro articolo, l’analisi dell’indice Eurostoxx 50, partendo dalle ultime analisi.

A tale riguardo, avevamo rimarcato la sussistenza di un setup sul time frame mensile, che poteva ingenerare quanto meno un movimento correttivo di una certa rilevanza.

Così è stato, visto che dal mese di settembre, coincidente con il sopra indicato setup, nessuna successiva barra mensile è stata in grado di esprimere una chiusura inferiore o superiore al suo minimo o al suo massimo.

Si è quindi generato un movimento correttivo in forma lateraleggiante.

Oggi scendiamo di time frame e vediamo cosa sta succedendo su quello giornaliero.

Eurostoxx in movimento laterale su time frame mensile e proiezioni di breve

Prendiamo quindi le mosse dal seguente grafico a barre giornaliere.

Il rettangolo giallo ed il canale rialzista sono stati tracciati seguendo le regole del metodo proprietario Magic Box.

Notiamo come la retta inferiore abbia intercettato l’area dei minimi, che ha rilanciato nella successiva seduta, in gap up, le quotazioni.

Fin tanto che non verrà violata, quanto meno con conferma da parte di una chiusura daily, la retta inferiore, le quotazioni sono dirette verso il bordo superiore del rettangolo giallo.

Il primo target del movimento in corso si colloca quindi in area 4.350. Con un primo fondamentale setup per/entro la data coincidente con la retta verticale nera, del 21 dicembre.

Data rilevante anche in termini di calendario astronomico, dal momento che cade nel solstizio invernale.

Ma proseguiamo nella nostra analisi, considerando alcune conferme del setup temporale in base ad altre tecniche.

Angoli zero di Gann e setup temporale

I cosiddetti angoli zero di Gann rappresentano non solo elementi supportivi e resistenziali dal punto di vista grafico, ma anche rilevanti elementi di definizione di setup temporali.

In particolare, un setup si desume dal loro incrocio con resistenze e supporti statici, coincidenti con livelli di massimo e di minimo, come da seguente grafico.

I setup sono quindi rappresentati dall’incrocio tra angoli ascendenti e discendenti e la retta orizzontale bianca.

Come notiamo l’angolo giallo interseca la retta bianca, e lo fa proprio per la data del 21 dicembre, in tal modo dando ulteriore conferma al setup già proiettato da Magic Box.

Orbitali planetari

Procedendo con le tecniche di Gann, troviamo conferma anche dell’area target di 4.350 con il metodo degli orbitali planetari.

Calcoliamo come segue: 4.350/360=12,08.

12X360=4.320.

Il 21 dicembre troviamo Urano ad 11 gradi in Toro, che equivale a 41 gradi cumulati.

4.320+41=4.361.

Questo il livello, relativo all’orbitale planetario di Mercurio, nella data di setup.

Concludendo sul tema “Eurostoxx in movimento laterale su time frame mensile e proiezioni di breve”, osserviamo quindi che anche tale riferimento si trova a breve distanza di prezzo dal target proiettato da Magic Box, e svolge una funzione resistenziale, che contribuisce alla formazione di un top nell’area 4350.

In caso di rottura rialzista del livello 4.361, vedremo quindi rilanciate le quotazioni verso ulteriori target, che provvederemo a proiettare.

Archiviazione del movimento in caso di cedimento del riferimento supportivo, come sopra spiegato.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“