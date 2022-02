Non solo le sorti del conflitto tra Russia ed Ucraina sono appese ad un filo, ma anche le ripercussioni sui principali mercati finanziari.

Con l’ingresso delle truppe russe, ma verrebbe da dire sovietiche, nel Donbass, si è acuito un fronte di crisi, in effetti già in essere.

Ma fin dove intende spingersi Putin?

E Nato ed Europa quanto intendono contrastare l’avanzata russa?

Come era prevedibile, la prospettazione di sanzioni economiche non ha avuto effetto nel far desistere la Russia dalla propria strategia miliare.

Le dichiarazioni del Presidente russo, confermano l’intenzione di continuare a rifornire l’Europa di gas naturale e petrolio. Questo sembra implicitamente supportare la tesi secondo cui Mosca non vuole rinunciare ai capitali europei. Capitali che la aiuterebbero anche a finanziare le proprie spese militari.

Anche sul fronte europeo, le sanzioni finora sono state meno pesanti del previsto, per non rischiare interruzioni di fornitura energetiche dalla Russia. Acquistando gas e petrolio russi, l’Europa sembra non avere altra scelta che quella di finanziare di fatto la campagna militare russa.

Ci sarà quindi un ricorso a forme di intervento militare diretto, ad esempio con soldati USA e di altri Paesi?

Biden l’avrebbe escluso, almeno formalmente, ma nulla è escluso a priori.

E comunque le sorti del conflitto non possono che riguardare, in primis, l’Europa.

Di seguito analizziamo quindi la situazione tecnica dell’Eurostoxx 50. Europa ed Eurostoxx al bivio: cosa li attende?

Proiezioni di Magic box

Partiamo dal seguente grafico che applica su time frame settimanale il metodo Magic box.

Una proiezione ribassista richiede una conferma in chiusura settimanale sotto il minimo della settimana del 4 ottobre.

In tal caso, se la rottura intervenisse questa settimana, ne conseguirebbe la proiezione del rettangolo giallo.

Con primo target sul bordo inferiore del rettangolo, a 3.493.

Questo primo target sembra essere molto vicino al suo valore intrinseco misurato sui fondamentali.

E secondo target rappresentato dalla retta orizzontale inferiore, a 3.063.

Questo secondo target invece sembra offrire un piccolo margine di sicurezza rispetto al valore intrinseco, quotando a sconto di circa il 15%.

Setup temporale all’intersezione tra rette discendenti rosse e rette orizzontali nere, per/entro la settimana dell’11 aprile.

Europa ed Eurostoxx al bivio. Conferme di Gann

Una conferma del setup temporale deriva dall’applicazione di un quadrato di massimo, come da grafico seguente, sempre su time frame settimanale.

La freccia rossa evidenzia una retta verticale, coincidente con il medesimo setup temporale già proiettato.

Tale quadro prospettico di medio termine viene anche confermato, quanto ai target di prezzo, dalla tecnica degli orbitali planetari, di cui omettiamo i calcoli per maggior sintesi espositiva.

A cura di Cosimo Italiano e Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT”