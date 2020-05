Euro dollaro giocano sull’altalena. Su quale valuta puntare?

L’ euro e il dollaro sembrano giocare sull’altalena nel senso che entrambe sembrano non volere prendere il sopravvento sull’altra. Basta guardare la figura seguente per rendersi conto di quanto stiamo affermando.

Da inizio aprile le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range definito nella parte inferiore da area 1,0775 e nella sua parte superiore da area 1,0984. Sembra incredibile, ma ogni volta che le quotazioni toccano uno dei due livelli si assiste immediatamente a un rapido dietrofront della tendenza in corso. Se si pensa che non c’è mai stata una chiusura giornaliera che ha rotto uno di questi due livelli, allora la cosa ha quasi dell’incredibile.

Si comprende, però, come quando questa altalena (movimento periodico tra due livelli ben definiti) si romperà allora le quotazioni subiranno una forte accelerazione.

Al ribasso o al rialzo?

In un precedente articolo abbiamo scritto che la Germania potrebbe scatenare il ribasso dell’ euro. Tuttavia in casi come questi bisogna sempre essere prudenti e studiare molto bene i grafici prima di intraprendere qualsivoglia tipo di investimento.

Cambio euro dollaro: le previsioni per le prossime settimane

La proiezione in corso sul cambio euro dollaro (FXEURUSD) è ribassista e ha già rotto al ribasso il forte supporto costituito dal I° obiettivo di prezzo in area 1,12772. Le quotazioni, però, hanno trovato un valido supporto in area 1,0793 che da inizio anno continua a resistere alle pressioni ribassiste. La rottura di questo livello aprirebbe al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 1. Viceversa, la rottura di area 1,12772 farebbe salire le quotazioni fino in area 1,2.

Va ricordato che anche sul time frame mensile la proiezione in corso è ribassista e che le quotazioni sono a stretto contatto con il supporto in area 1,0791.

Poiché settimana prossima coincide con la chiusura mensile, una chiusura di venerdì 29 maggio superiore a 1,0791 darebbe una buona occasione ai rialzisti di riscattarsi durante il mese di giugno.