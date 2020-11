Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sull’euro dollaro dobbiamo segnalare una serie di conferme rialziste di setup basati su diverse tecniche.

In primis ecco le conferme in base a metriche di Gann, che possiamo evidenziare partendo dal seguente grafico a barre mensili.

Le trend lines di diverso colore rappresentano altrettanti vettori angolari, di diversa inclinazione.

Euro dollaro: conferme dai setup

In particolare con le frecce rosse sono evidenziati alcuni setup, costituiti dall’intersezione tra la trend line blu di lungo termine, rialzista, tracciata dai minimi del precedente ciclo. Alcune rette invece negativamente inclinate.

Ed ogni volta che si è verificata una tale intersezione, notiamo la ripartenza rialzista dei corsi.

Invece, con le frecce blu, sulla destra, sono state evidenziate alcune conferme di rottura rialzista di trend lines resistenziali, violazioni che hanno confermato la formazione dei precedenti bottom.

La freccia blu più in alto, sulla destra del grafico, evidenzia come le quotazioni siano in fase di rottura di una ennesima trend line negativamente inclinata, e resistenza dinamica di medio termine.

Conferma statica

Ma dai grafici proviene anche una conferma di un setup rialzista statico, in aggiunta alle conferme dinamiche, sopra esaminate.

Partiamo dal seguente grafico:

Si tratta di un ingrandimento del precedente grafico a barre mensili.

Notiamo, in corrispondenza della penultima barra, una linea verticale verde, che rappresenta un setup temporale, basato su un quadrato di range.

Confermati I setup temporali in Gann soprattutto se la barra successiva evidenzia una chiusura ribassista o rialzista, rispetto al minimo o massimo della precedente barra.

Segnale che è intervenuto, come notiamo dalla barra mensile che si chiude oggi, con una chiusura che dovrebbe confermare una netta rottura del massimo della precedente barra, segnale rimarcato dalla freccia rossa.

Quindi setup rialzista.

Cicli di lungo termine

Infine, consideriamo un grafico dei cicli di lungo termine.

Notiamo che sta per chiudersi, tra circa un paio di mesi, il primo sottociclo del nuovo ciclo di lungo termine.

Una conferma rialzista, cioè con chiusura del primo sottociclo superiore ai prezzi di apertura di questo sottociclo, confermerebbe al rialzo l’intero ciclo.

Nei cicli precedenti notiamo che il top si è formato in corrispondenza di circa la metà del ciclo ed abbiamo una possibile conferma di una tale ipotesi, anche per il ciclo in corso, tramite il metodo Magic Box.

In particolare, in corrispondenza della freccia nera, viene evidenziato un possibile target di massima estensione in area 1,4154. In corrispondenza dell’intersezione tra questo livello e la retta positivamente inclinata, proprio in corrispondenza della metà del ciclo, a marzo 2025, troviamo il setup, per/entro il quale dovrebbe formarsi il top proiettato.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“