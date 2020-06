L’estate più difficile dal dopoguerra in poi, qualcuno l’ha ribattezzata. E, non ha tutti i torti, visto il problema coronavirus, unito alla mancanza di liquidità nelle tasche degli italiani. Mai, come quest’anno si può dire: estate 2020 al risparmio, come scegliere delle spiagge low cost. Abbiamo quasi 8000 km di coste, frastagliate e sabbiose, immense e minuscole, per ogni gusto e scelta. I nostri suggerimenti andranno a cadere su mete anche conosciute, ma che concedono molte alternative in fatto di alloggi e ristorazione senza spendere grandi cifre.

La riviera del Conero

La prima tappa e il primo consiglio partono dalle Marche, e, più precisamente dalla provincia di Ancona. Dal capoluogo fino alla splendida Numana, si troveranno infatti decine di spiagge nascoste ai più, un mare cristallino e alloggi a prezzi più che abbordabili anche vicino al mare!

Bellaria e Igea Marina

Se si vuole stare nella tradizione della Romagna, lasciando stare il divertimento, e, optando invece per la vacanza familiare, ecco Bellaria e Igea Marina. Quest’anno si potranno fare davvero vacanze a prezzi contenuti, sia negli alberghi, che negli appartamenti che nei campeggi. Il mare non sarà quello del Sud, ma, ospitalità e buona cucina non mancheranno mai. Della serie: estate 2020 al risparmio, come scegliere delle spiagge low cost e puntare alla Romagna più familiare.

La splendida Maratea e la Basilicata

Le due coste della Basilicata sono da sempre, tranne in agosto, delle mete a buon prezzo e senza gli affollamenti di altre zone. Una stranezza, perché Maratea, la più nota e apprezzata, non ha nulla da invidiare alle spiagge più rinomate d’Italia. Qui troverete molta scelta di bed and breakfast, affittacamere e ristoranti, dove gustare sontuosi piatti a base di pesce pescato in loco!

Tra Salerno e Policastro, ecco il Cilento

Il discorso fatto per Maratea vale per il Cilento. Forse perché schiacciato dalla fama della costa amalfitana, forse perché meno conosciuto di altre mete più altosonanti, questo tratto di costa è l’ideale per gli amanti della natura. Racchiuso infatti all’interno del suo Parco Nazionale, il Cilento offre spiagge e mare di altissima qualità, uniti alla possibilità di alloggiare a prezzi più competitivi di altre mete vicine. Assolutamente da visitare le due perle: Palinuro e Marina di Camerota, per chi ama tranquillità, colori e immersioni!

Approfondimento

Volterra