Chi è in coppia può ritrovarsi di tanto in tanto a pensare con nostalgia alle comodità da single.

Allo stesso modo, chi è single, a volte guarda con un pizzico di invidia chi ha qualcuno al suo fianco.

In fondo è sempre così, non siamo mai contenti.

Chiudere una storia può essere doloroso, così come desiderare un compagno o una compagna di vita e non trovare la persona giusta.

Nonostante questo, è bene tenere sempre a mente che siamo noi le persone più importanti della nostra vita e non è questione di egoismo.

Si tratta soprattutto di una realtà di fatto.

Se non riusciamo a stare bene da soli in compagnia di noi stessi, difficilmente potremo essere dei buoni compagni di vita.

Per questo in mancanza di qualcuno di cui prenderci cura possiamo essere noi i destinatari di qualche coccola in più.

Essere single porta fantastici sconti sugli acquisti e non c’entra il Black Friday

Come possiamo premiarci?

Certamente è bello prendere del tempo per sé stessi, guardare un film che amiamo o dedicarci a qualche attività rilassante.

Tuttavia, cosa può esserci di più appagante di un po’ di sano e sfrenato shopping?

Non solo per anticipare qualche regalo di Natale, ma soprattutto per fare un regalo a noi stessi per essere ciò che siamo.

Un modo carino per appagare noi stessi ma a volte sicuramente dispendioso, ma non in questo periodo.

Essere single porta fantastici sconti sugli acquisti e non c’entra il Black Friday.

In questi giorni e più precisamente l’11 di novembre si celebra il Single’s Day, che altro non è che l’equivalente del nostro S. Faustino.

Una ricorrenza che, come molte altre, è stata ben presto presa d’assalto sotto il punto di vista commerciale.

Di cosa parliamo e perché è vantaggioso

Il Giorno dei Single nasce in Cina negli anni ’90 dall’idea di due studenti universitari per festeggiare i lati positivi dell’essere single.

Come spesso accade, ben presto si diffuse prima ad altre università per poi divenire un fenomeno mondiale.

È così che il Single’s Day è arrivato ad essere quello che è oggi.

Una bella scusa per fare acquisti!

È così che tantissimi negozi, soprattutto sui loro siti e dunque nella sezione shopping online, propongono in questi giorni diversi sconti allettanti.

Non solo MediaWorld per l’elettronica, ma anche altri colossi come Douglas e Sephora nel mondo dell’estetica aderiscono all’iniziativa.

Anche eBay, Adidas, Shein e tanti altri siti in questi giorni si stanno attrezzando per questa occasione.

Per questo è bene tenere d’occhio i marchi che più amiamo, per approfittare e farsi qualche piccolo e appagante regalo.

Approfondimento

Sarà un regalo di Natale apprezzatissimo ed originale da accaparrarsi subito prima che vada sold out