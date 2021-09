Quante volte vi è capitato di rimanere a fissare l’armadio con aria affranta perché “non ho nulla da mettere” o semplicemente per non usare sempre gli stessi vestiti? Per non parlare di quando si è indecisi fra due capi e non c’è nessuno cui chiedere consiglio. Questi dubbi non hanno più motivo di esistere.

Un consigliere personale altamente specializzato

L’ideale sarebbe avere un esperto di moda sempre al proprio fianco che possa aiutare a fare le scelte più appropriate, sfruttando al meglio gli abiti nell’armadio. Ma non solo. Il consulente di immagine non dovrebbe limitarsi a consigliare gli abbinamenti tra vestiti, ma anche pianificare giorno per giorno cosa sia il caso di indossare. E sarebbe bene che verificasse le previsioni meteo settimanali per proporre le soluzioni più opportune.

Essere sempre alla moda per qualsiasi evento e senza nuovi acquisti con un metodo veramente innovativo

Forse pochi sanno che esistono già diverse app che forniscono questi servizi, e non solo per donne. E’ così possibile avere sempre con sé un supporto che aiuti ad abbinare perfettamente i colori, o che ricordi quando è stato indossato un capo l’ultima volta. Ma c’è di più. Esistono già sul mercato assistenti virtuali che fanno da personal shopper, consigliando gli acquisti sulla base dello stile preferito, e permettendo di chiedere consiglio in tempo reale agli amici connessi. Peraltro sono già disponibili prodotti che coniugano l’esigenza di gestire i capi già in possesso con quella di abbinarli eventualmente a nuovi ordini.

La camera da letto non sarà più la stessa

Con l’avvento dell’assistente virtuale con schermo, la camera da letto potrà accogliere una nuova figura nella casa dell’immediato futuro. Sarà possibile confrontarsi con un’intelligenza artificiale che non solo proporrà il look perfetto selezionando i capi già presenti nell’armadio, ma permetterà anche di provare virtualmente le combinazioni di abiti, ottimizzando i tempi. Inoltre sarà in grado di fare una classifica dei vestiti preferiti e di organizzare in questo modo le valige di viaggio senza dimenticare nulla. Così davvero si potrà essere alla moda per qualsiasi evento e senza nuovi acquisti con un metodo veramente innovativo. Un algoritmo stabilirà la scelta perfetta che si tratti di un appuntamento di lavoro, un matrimonio o semplicemente un passeggiata al parco. E non è da escludere che vorrà dire la sua anche su trucco e acconciatura.