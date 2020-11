Essere pigri in cucina comporta gravi pericoli per la nostra salute, ecco quali

La pigrizia nelle pulizie domestiche ci cattura soprattutto d’inverno, quando le giornate sono più corte e ci stanchiamo più facilmente. Ma non tutte le operazioni possono essere rimandate al giorno dopo o alla settimana successiva

Ce ne sono alcune in cucina che non possono aspettare, perché provocano gravi pericoli per la nostra sicurezza. Essere pigri in cucina comporta gravi pericoli per la salute. Ecco quali con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La pulizia della cappa da cucina

La pulizia della cappa da cucina è un’operazione sempre noiosa o faticosa. Dobbiamo per forza accendere la radio o la tv per distrarci mentre sfreghiamo energicamente angoli e superfici appiccicose.

Qualche volta dobbiamo farci aiutare da qualcuno, per non perdere un’ora di tempo salendo e scendendo da una scaletta. Qualche volta ci accorgiamo di aver utilizzato anche i detergenti sbagliati, perché la vediamo perdere lucentezza o attaccata dalla ruggine.

Ma non dobbiamo rimandare questa operazione. La pulizia periodica è fondamentale, perché, se amiamo i cibi fritti, gli schizzi d’olio potrebbero trasformarsi in grasso solidificato. Alla prima fiammata che si leva dai fornelli, olio e grasso depositati sulla cappa possono infiammarsi e dar fuoco ai nostri capelli.

Utilizzare i prodotti giusti

Per pulire esternamente la cappa, non bisogna utilizzare detergenti, acidi o alcolici, perché potrebbero rovinarla. Meglio acqua e sapone di Marsiglia o una goccia di shampoo per capelli grassi.

Prima di cominciare, mettere a bollire sul fuoco la pentola più grande che si ha, con un pugno di bicarbonato e tuffarci dentro la griglia della cappa forno. Dopo pochi minuti di bollore, tornerà splendente, senza costringerci a sfregarla neanche un minuto.

Il lavaggio del tagliere

Dopo aver utilizzato il tagliere di legno, o di plastica, per pulire il pesce, o la carne, non dimentichiamoci di lavarlo bene con una spugna e sapone neutro. Una semplice sciacquata potrebbe non essere davvero accurata.

Gli eventuali residui di queste operazioni sono davvero pericolosi. I batteri presenti nelle viscere dei pesci e dei volatili, in particolare, possono causare malesseri e intossicazioni molto spiacevoli.

Essere pigri in cucina comporta gravi pericoli per la salute, ecco quali

La pentola a pressione si mette a lavare comodamente in lavastoviglie. Ma la valvola è meglio lavarla a mano. Perché potrebbe risultare intasata dai cibi presenti nell’ultima cottura. Le bucce di legumi di un minestrone, per esempio.

Se non laviamo bene la valvola, la pentola a pressione può rivelarsi una specie di bomba da cucina.