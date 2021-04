Le proviamo tutte contro la cellulite, l’inestetismo che rende la pelle a “buccia d’arancia”. Si localizza soprattutto sulle cosce, sui glutei e sulle braccia e soprattutto per le donne è una condizione poco piacevole da guardare. Fortunatamente esistono tanti rimedi per combattere gli inestetismi della cellulite. La prima cosa essenziale da fare è sicuramente cambiare il nostro regime alimentare: adottare una dieta sana ed equilibrata, mangiare poco e spesso e fare attività fisica.

Sicuramente è possibile aiutarsi con dei piccoli rimedi della nonna di cui noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato in precedenza.

Sembra incredibile ma anche gli indumenti possono aiutarci ad eliminare la cellulite. Essere alla moda e dire addio alla cellulite si può fare grazie a questo comodo ed economico indumento. Indossato per mezza giornata questo pratico capo non solo aiuta ad eliminare la cellulite ma rende la pelle liscia e tonica.

Leggins anticellulite

Ormai è noto che la cellulite viene eliminata più facilmente tramite la diuresi. Potrebbero, in questo caso, essere utili dei composti naturali che hanno una funzione drenante. Ma non solo, a nostro supporto ci sono anche delle creme e dei fanghi fitocosmetici creati apposta per combattere la pelle a buccia d’arancia.

Un ulteriore supporto ci viene fornito dai leggins anticellulite. Essere alla moda e dire addio alla cellulite si può fare grazie a questo comodo ed economico indumento. Questo capo, non solo è alla moda, ma attiva la microcircolazione, fondamentale per bruciare i grassi in eccesso.

Riscaldando le gambe, i glutei e la pancia, i leggins assorbono il calore tramite lo speciale tessuto di cui è fatto e lo sprigionano nella stessa direzione attivando il microcircolo. Questo favorisce la diuresi e di conseguenza si ha anche un effetto depurativo, eliminando le tossine.

I leggins anticellulite possono essere tenuti per 5/6 ore al giorno. Possono essere usati comodamente per uscire a fare una passeggiata o la spesa e chiaramente sono ottimi per la palestra e lo sport.

Essere alla moda e dire addio alla cellulite si può fare grazie a questo comodo ed economico indumento, ricordandosi sempre di mantenere una dieta bilanciata e di allenare il nostro corpo.