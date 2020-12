I cioccolatini rappresentano un fine pasto sfizioso per coccolare i commensali. Cioccolato fondente, al latte o al gianduia, sono comunque tutti gusti squisiti. Per destare davvero tanto stupore, la Redazione di ProiezionidiBorsa mostra come preparare esplosivi cioccolatini ripieni al peperoncino e gorgonzola per stupire.

Ingredienti per la preparazione

200 grammi di cioccolata fondente o al latte;

500 gorgonzola;

peperoncino rosso in polvere;

un pizzico di sale.

Procedimento per la realizzazione

Per realizzare esplosivi cioccolatini ripieni al peperoncino e gorgonzola per stupire i commensali, bisogna iniziare sciogliendo la cioccolata a bagnomaria. Per questa ricetta, scegliere il cioccolato che più rispecchia i propri gusti: bianco, al latte, fondente, gianduia. Giocare con gusti e abbinamenti più bizzarri stupirà gli ospiti. Anche degli assaggi al buio sono un modo per divertire, durante i pranzi o le cene di Natale. Sciogliere la cioccolata a bagnomaria, avendo cura di non far mai entrare in contatto il cioccolato fuso con l’acqua sotto che bolle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questo influisce sulla densità della cioccolata e comporta una cottura eccessiva. Dotarsi poi di uno stampino per cioccolatini. Ne esistono tantissimi, di varie forme e misure, alcuni dotati anche di meccanismi che semplificano la creazione della camicia del cioccolatino. La camicia è la parte esterna, talmente sottile da infrangersi subito durante la masticazione e lasciar fuoriuscire il ripieno.

La fase di chiusura dei cioccolatini

Prima di riempire lo stampo, inserire del peperoncino in polvere nella cioccolata. Questa operazione formerà dei puntini rossi all’esterno del cioccolatino davvero scenografici. Poi, riempire di cioccolata ogni foro dello stampino fino a tre quarti circa e inserire all’interno un po’ di gorgonzola. Sigillare il tutto con altra cioccolata e lasciare in frigo per qualche ora, fino a solidificazione completa. Prima di sformare i cioccolatini, lasciare a temperatura ambiente per facilitare la rimozione dallo stampo.

Capovolgere quindi lo stampo e sbattere leggermente su una superficie piana per farli venire fuori. I cioccolatini appariranno costellati di puntini rossi e ripieni all’interno di gorgonzola. Il contrasto tra peperoncino, cioccolato e gorgonzola sarà un’esplosione per le papille gustative. Per renderli ancor più scenografici, spennellare della polvere dorata sulla superficie.