Esplosione rialzista vicina per Unieuro con potenziale rialzista del 90%

L’esplosione rialzista cui abbiamo assistito a partire dai minimi di marzo potrebbe essere solo l’inizio di un’ascesa delle quotazioni che potrebbe portarle in area 15,4€ per un potenziale rialzista di circa il 90% dai livelli attuali.

Tale previsione, che analizzeremo in dettaglio nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale, trova supporto negli ottimi dati relativi al bilancio 2019.

I ricavi sono stati in crescita a 2,44 miliardi di euro, +16,2% rispetto all’esercizio precedente; la cassa netta è stata in crescita a 29,6 milioni di euro (+9,1 milioni rispetto al 28 febbraio 2019) dopo aver spesato investimenti, dividendi e acquisizioni; l’assemblea ha deciso di non distribuire il dividendo per rafforzare lo stato patrimoniale della società. La società ha commentato in questo modo i dati “L’esercizio 2019/20 di Unieuro si è concluso all’insegna di una robusta crescita e di risultati ancora record”.

L’impatto del Covid-19, poi, c’è stato, ma in maniera lieve. Grosso merito in questo senso è venuto dal settore dell’e-commerce che ha visto triplicare anno su anno il suo fatturato.

Con la Fase 2 e la riapertura dei negozi le cose per Unieuro non potranno che andare meglio. Per dettagli sui conti Unieuro clicca qui.

Che il titolo azionario abbia spazio per un’ esplosione rialzista si evince anche dalla valutazione basata sui multipli degli utili. Ad oggi, infatti, Unieuro quota a multipli che sono la metà di quelli del settore di riferimento.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Unieuro

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 28 maggio a quota 8,22€ in rialzo dell’1,23% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è supportata dal segnale del BottomHunter che sul titolo ha sempre dato ottime soddisfazioni.

Le quotazioni, però, adesso sono arrivate a un bivio in quanto hanno raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 8,5€. La rottura in chiusura di settimana di questo livello aprirebbe le porte a una continuazione dell’ esplosione rialzista almeno fino in area 11,958€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 15,428€ con un potenziale rialzista del 90% circa dai livelli attuali.

Da notare che discese fino in area 7,162€ non comprometterebbero l’impostazione rialzista in corso. Solo chiusure settimanali inferiori a 6,345€ farebbero invertire la tendenza al ribasso.