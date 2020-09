La seduta del 4 settembre ha visto un’ esplosione rialzista di un titolo azionario che punta a triplicare il suo valore nei prossimi mesi. È quanto accaduto a Mondadori che, con volumi scambiati più di tre volte superiori alla media, ha guadagnato oltre l’11% polverizzando tutti gli ostacoli al rialzo. D’altra parte, che il titolo fosse in procinto di esplodere al rialzo era già stato anticipato in un articolo di fine luglio quando titolavamo Un titolo azionario del settore media pronto a esplodere al rialzo.

L’importante adesso è capire fino a dove si potrà estendere il rialzo e, soprattutto, i livelli al di sotto dei quali la tendenza rialzista verrebbe meno.

Intanto gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio Buy, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%.

Esplosione rialzista di un titolo azionario che punta a triplicare il suo valore nei prossimi mesi: i livelli chiave indicati dall’analisi grafica e previsionale

Mondadori (MIL:MN.) ha chiuso la seduta del 4 settembre a quota 1,22 euro in rialzo dell’11,11% rispetto alla chiusura precedente.

L’esplosione del prezzo accompagnata da quella dei volumi è un ottimo viatico per il prosieguo dl rialzo. Nel breve periodo, quindi, le azioni Mondadori dovrebbero continuare a salire fino al II obiettivo di prezzo in area 1,3271 euro. La massima estensione si trova in area 1,48 euro. Ci sono, quindi, i presupposti per un apprezzamento delle quotazioni dai livelli attuali del 20%. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,1772 euro farebbe virare al ribasso la tendenza di breve periodo.

Lo scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è rialzista e sul settimanale ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,239 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo che potrebbe anche raggiungere area 1,9354 euro.

È sul mensile, però, che si potrebbero creare le condizioni ideali per vedere triplicare le attuali quotazioni.

Qualora il mese di settembre dovesse chiudere sopra area 1,1907 euro le quotazioni confermerebbero una proiezione rialzista la cui massima estensione si trova in area 3,317 euro. Ci sarebbe, quindi, la possibilità di vedere triplicare gli attuali prezzi.

Ovviamente una chiusura di settembre inferiore a 1,1907 euro farebbe venire meno questi scenario rialzista.