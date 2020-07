Esplosione di volatilità in arrivo per un titolo azionario fortemente sottovalutato

Esplosione di volatilità in arrivo per Saipem? È quello che sembra indicare l’analisi grafica e previsionale.

In casi come questi, però, l’aumento di volatilità potrebbe essere molto pericoloso per gli investitori le cui strategie di trading dovessero essere contrarie alla direzione del mercato. Diventa, quindi, di importanza fondamentale conoscere i livelli di trading oltre i quali si ha un cambio del trend in corso.

Per quel che riguarda gli analisti, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Saipem

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 7 luglio in ribasso del 2,03% rispetto alla seduta precedente a 2,219€.

Time frame giornaliero

Le quotazioni di Saipem da oltre una settimana si stanno muovendo pericolosamente in un trading range molto stretto compreso tra 2,1686€ e 2,2912€. La proiezione in corso è ribassista, ma con un movimento laterale così accentuato la tendenza primaria non ha molta forza.

Bisogna, quindi, andare a monitorare in chiusura di giornata i livelli indicati, aspettare la conferma della barra successiva, e successivamente entrare in posizione. Solo in questo modo sarà possibile minimizzare le perdite.

Come vediamo dalla figura, infatti, sbagliare la direzione con una esplosione di volatilità in arrivo potrebbe costare molto caro.

Qualora le quotazioni dovessero dirigersi al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura con ampi margini di discesa. Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo i prezzi difficilmente dovrebbero superare i massimi recenti in area 2,8€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione è molto complicata e le quotazioni si muovono da marzo in uno stretto trading range compreso tra 2,2€ e 2,3874€. Come sul time frame giornaliero, quindi, anche sul settimanale una esplosione di volatilità in arrivo potrebbe travolgere i portafogli di investimento di chi si trova posizionato nella direzione sbagliata.

Monitorare con attenzione chiusure settimanali che rompono i livelli precedentemente indicati.

Chiusure superiori a 2,3874€ farebbero schizzare le quotazioni verso il I° obiettivo di prezzo in area 2,8927€ e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura.

Viceversa, chiusure settimanali inferiori a 2,2015€ aprirebbero le porte a discese fino in area 1,7€.

