In queste settimane sono molte le famiglie in difficoltà che stanno tentando di risparmiare il più possibile per non consumare troppa energia. Uno degli elettrodomestici che si potrebbe cercare di utilizzare meno in questo periodo è quindi il forno elettrico. Senza di esso potrebbe essere molto complicato districarsi in cucina e preparare le nostre ricette preferite, soprattutto per quanto riguarda i dolci.

Tuttavia esistono tantissime preparazioni, come ad esempio questa deliziosa crostata ai kiwi, che non necessitano del forno.

In questo articolo vedremo come realizzare una torta, questa volta con la crema pasticcera, che costa anche poco in termini di ingredienti. Infatti ci serviranno:

300 g di biscotti secchi;

320 g di panna fresca liquida;

800 g di latte intero a temperatura ambiente;

cacao amaro in polvere;

6 tuorli d’uovo;

65 g di amido di mais;

200 g di zucchero;

un baccello di vaniglia.

Esplosione di sapori con questa torta alla crema semplice e veloce senza utilizzare il forno

Innanzitutto, cominciamo a preparare la nostra crema pasticcera, partendo come di consueto dal latte e dalla panna. Versiamone circa 250 grammi del primo e 200 della seconda, all’interno di un tegame, e lasciamo riscaldare a fiamma bassa.

Dopo di che, incidiamo il baccello di vaniglia con la lama di un coltello ed estraiamone i semi interni.

A questo punto, aggiungiamo questi ultimi nel composto di latte e panna, aumentiamo leggermente la fiamma e portiamo il tutto ad ebollizione.

In una ciotola, versiamo quindi i tuorli e lo zucchero e, con l’aiuto di una frusta, mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora, setacciamo nella stessa ciotola l’amido di mais e rimestiamo ancora una volta, sempre con la frusta.

Fatto ciò, versiamo un mestolino di latte e panna, ancora caldo, per stemperare il composto e, dopo aver mescolato, riversiamolo nel pentolino. Qui, procedendo sempre a fiamma bassa, non dovremmo fare altro che continuare a rimestare fino ad ottenere la famosa crema pasticcera.

Vediamo ora le fasi finali della ricetta

Una volta terminata la cottura, versiamo la crema in una pirofila e lasciamola raffreddare a temperatura ambiente, coprendo con una pellicola. Dopo qualche minuto, riponiamola in frigorifero per farla rassodare.

Nel frattempo, prendiamo una teglia rettangolare, rivestiamola con una pellicola per alimenti e componiamo la nostra torta.

Immergiamo i biscotti, uno per volta, all’interno di una ciotola con latte a temperatura ambiente e formiamo la base. Dopo di che, stratifichiamo la torta aggiungendo la crema pasticcera e poi spolveriamo con il cacao amaro. Ripetiamo questa procedura nello stesso ordine, fino a raggiungere l’orlo della teglia.

A questo punto, possiamo fare una panna montata al volo, mescolando con una frusta elettrica la panna fresca liquida con lo zucchero. Una volta ottenuta, spalmiamola ricoprendo tutta la superficie e spolveriamo con altro cacao. All’assaggio ci sarà una vera e propria esplosione di sapori con questa torta alla crema da preparare in pochissimi minuti.