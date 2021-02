Mercati americani in un momento di pausa ma presto si dovrebbe ritornare al rialzo e fra alti e bassi si dovrebbe salire fino alla prima settimana di agosto, momento nel quale potrebbe segnarsi il massimo annuale. Frattanto, il nostro Ufficio Studi segnala un’esplosione di prezzo in arrivo per il titolo Citigroup a Wall Street, sottovalutato del 42% e con un dividendo del 3,23%.

Procediamo per gradi.

La società fornisce vari prodotti e servizi finanziari a consumatori, società, governi e istituzioni di diverse aree geografiche.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Si prevede che i guadagni cresceranno dell’11% all’anno e ai prezzi attuali è prevista la distribuzione di un dividendo del 3,23%.

Il titolo (NYSE:C) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 febbraio a 63,12 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 57,40 ed il massimo a 68,84.

Nel corso del 2020, il minimo a 31,01 ed il massimo a 80,01.

Cosa attendere da ora in poi?

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 57,67/61,89

area di massimo attesa 87,89/93,45.

Quali strategie seguire da ora in poi?

Esplosione di prezzo in arrivo per il titolo Citigroup a Wall Street, sottovalutato del 42% e con un dividendo del 3,23%

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un prezzo di fair value a 77,31 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo a 90 dollari. Cosa attendere quindi da oggi in poi?

Strategia di investimento sul titolo

Nelle ultime due settimane, il titolo ha formato un interessante swing rialzista che potrebbe portare ad una fase direzionale rialzista. Il nostro consiglio operativo è il seguente: comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 57,39 ed obiettivo primo a 68,84 ed al superamento e tenuta in area 86 da raggiungere per/entro 3/6 mesi dal momento attuale.

Per chi mantiene attualmente il titolo, la strategia e lo stop loss è lo stesso.

Come al solito si procederà per step.