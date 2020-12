Tra i contorni saporiti da portare in tavola sotto le feste, l’esplosione di gusto è assicurata con le carote e le mandorle saltate in padella. Perché dalla combinazione tra carote e mandorle si ottiene un piatto gustoso, economico, cosa che non guasta mai, ma anche ricco di fibre, di vitamine, di sali minerali e di antiossidanti.

Muniti di una padella capiente, supponendo di preparare per sei persone, servono una dozzina di carote, 200 grammi di mandorle sgusciate, 100 grammi di burro. Nonché abbondante prezzemolo, due cipolle, l’olio extravergine di oliva e giusto un pizzico di sale.

Ecco perché l’esplosione di gusto è assicurata

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di intenerire le carote dopo averle tagliate a rondelle sottili. E quindi in una casseruola con pò d’acqua mandata in ebollizione con un pizzico di sale. Ed eventualmente, fino a quando le carote non si saranno intenerite, aggiungere altra acqua. Nel frattempo, sempre a fuoco basso, le mandorle sgusciate sono state tostate in padella girandole spesso.

Alle carote, quando pronte, si può ora aggiungere il burro, la cipolla che è stata tritata finemente, oltre a una cascata di prezzemolo. Per poi far saltare il tutto per qualche minuto, a fiamma viva, ma mescolando in continuazione con un cucchiaio di legno. E aggiungendo pure le mandorle tostate. Quando il burro si sarà sciolto e assorbito, spegnere la fiamma, e servire le carote e le mandorle saltate in padella. Versando un filo di olio extravergine di oliva su ogni piatto di portata.

Abbiamo visto, dunque, perchè l’esplosione di gusto è assicurata con le carote e le mandorle saltate in padella.

Le possibili varianti per la ricetta del contorno di carote trifolate alle mandorle

Come possibile variante, per quello che è un contorno di carote trifolate alle mandorle, si può usare lo scalogno al posto della cipolla. Ma anche aggiungere al profumo e all’aroma del prezzemolo pure quello del timo.