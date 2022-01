Oggi parleremo di una preparazione romana menzionata in uno dei film di genere nella seconda metà del secolo scorso che ha come protagonista Bombolo. Si tratta di uno pseudonimo dell’attore Franco Lechner, protagonista di commedie sexy e spalla di Tomas Milian, Enzo Cannavale e Pippo Franco.

Questo primo piatto è tutt’altro che leggero e delicato. Si presta molto bene, quindi, a gustarlo durante una giornata invernale (come questa zuppa povera, per esempio), magari abbinato a un ottimo vino rosso. Al riguardo sarebbe perfetto un Falerno del Massico, un Aglianico del Vulture, oppure anche un Gragnano Penisola Sorrentina.

Ma tornando alla ricetta, con un po’ di pazienza per la preparazione del sugo, potremo servire questo primo piatto davvero unico. Nulla da eccepire: ci attende un’esplosione di gusto con gli spaghetti alla scorreggiona per un pranzo invernale con il botto

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti (per 5 persone):

500 gr di spaghetti o bucatini o rigatoni;

600 gr di pomodori pelati;

300 gr di fagioli borlotti lessati con un mestolo di acqua di cottura;

3 salsicce;

3 costine di maiale;

100 gr di cotica;

1/2 cipolla;

1 spicchio di aglio

pecorino romano e peperoncino q.b.

olio evo, sale q.b.

Prepariamo questo primo piatto invernale e col botto

La carne che abbiamo deciso di inserire nella lista degli ingredienti è sufficiente per preparare un sugo succulento. Nel caso in cui si intendesse servirla ai commensali come secondo piatto, bisognerebbe rivedere il quantitativo.

L’ideale sarebbe riuscire a cuocere il tutto utilizzando un tegame di terracotta in cui far rosolare sul fondo un trito di cipolla, aglio e peperoncino in olio evo. Aggiungiamo le salsicce, le costine e la cotica a pezzetti. Facciamo rosolare il tutto per qualche minuto per poi versare i pomodori pelati e l’acqua di cottura dei fagioli. Aggiustiamo di sale e facciamo cuocere per circa 1 ora.



Per l’ultima mezz’ora di cottura, aggiungiamo i fagioli e una volta pronto il sugo preleviamo le salsicce per tagliarle a tocchetti prima di restituirle al sugo.

Nel frattempo facciamo cuocere la pasta in acqua bollente salata e scoliamola quando è ancora al dente.

Condiamola con il succulento sugo di pomodori, carne e fagioli e finiamo con una spolverata di pecorino romano grattugiato.

