Abbiamo voglia di qualcosa di dolce, ma non sappiamo cosa preparare. Il tempo non è molto e non abbiamo voglia di lunghe preparazioni. Ecco la ricetta ideale per placare la voglia di dolce e sentirci catapultati in un mare di dolcezza.

Un’esplosione di dolcezza con i rotolini alla crema pasticcera

I rotolini alla crema pasticcera sono un piatto semplice e gustosissimo. Il segreto di questa bontà sta nel fatto che la crema non si trova nel ripieno. Ma ci servirà per pucciare i rotolini ancora caldi e avere un’esplosione di dolcezza.

Ingredienti per 2 persone:

1 foglio di pasta fillo;

1 pera molto grossa (o due pere medie);

Mezzo cucchiaio di uvetta;

Mezzo cucchiaio di pinoli;

Un bicchierino di rum;

25gr di burro;

Due cucchiai di zucchero;

Una tazza di crema pasticcera.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo l’uvetta e la reidratiamo mettendola in un bicchierino di rum. A questo punto pensiamo alla tostatura dei pinoli. Si può fare in forno o anche in padella. Solo con l’attenzione di usare la fiamma molto bassa. Giusto qualche minuto. Prendiamo la pera e dopo averla sbucciata la tagliamo in pezzetti di media grandezza.

Ora passiamo alla pasta fillo. Prendiamo il foglio e lo dividiamo in 4 parti. Sciogliamo il burro e usiamolo per spennellare i 4 quadratini. Aggiungiamo i pezzetti di pera e li arrotoliamo. Non serve sigillare i bordi. Una volta creato il nostro rotolo, spalmiamo con dell’altro burro fuso. Spolverizziamo con dello zucchero e sono pronti per andare in forno.

In una teglia foderata da carta da forno, a 200° gradi. Il forno già preriscaldato. E la cottura sarà molto veloce, controlliamo che la pasta fillo sia ben dorata e croccante. Basteranno massimo 10 minuti, a seconda del forno. Ora non ci resta che unire il piatto. In una ciotola mettiamo la crema pasticcera e i pinoli tostati. Prima di aggiungere l’uvetta, la strizziamo bene. E il nostro dolce dei ricordi è pronto!

Con ogni foglio di pasta fillo si possono preparare 4 rotolini. Quindi se vogliamo prepararne di più basterà raddoppiare le dosi del ripieno e prendere un altro foglio. E se non abbiamo in casa della crema pasticcera, ecco una ricetta semplice e gustosa, basta cliccare qui.

Ed ecco come provare un’esplosione di dolcezza con i rotolini alla crema pasticcera. Il profumo che invaderà la casa sarà un tuffo nel passato. Come quando eravamo piccoli e la nonna preparava i dolci.