Il giglio è tra i fiori più diffusi in Italia. Spesso affollano i nostri balconi o i nostri giardini proprio per la loro eleganze e purezza.

Il significato proprio di questo fiore non è univoco ma comunque racchiude circostanza positive. Tutti siamo a conoscenza che il giglio bianco rappresenta candore, purezza o verginità. Questa classificazione deriva dalla cultura religiosa che riconosce in questo fiore, il simbolo della santità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Gli altri colori invece, secondo gli esperti, vogliono comunicarci ben altro. Un giglio giallo simboleggia che la persona amata tiene la testa tra le nuvole, il rosa o il rosso ovviamente passione, fuoco, sensualità.

Un fiore abbastanza semplice da coltivare se si conoscono le giuste dritte

Partiamo dal fatto che il giglio è una pianta bulbosa, quindi non cerchiamo di rovinare la pianta del vicino alla ricerca delle radici. Bisogna partire da un bulbo, anzi l’ideale sarebbe mettere a coltivazione bulbi di gigli di diversa colorazione. Così facendo un’esplosione di colori e di profumi nei nostri balconi solo se si conoscono le giuste dritte per curare questo fiore estivo.

Una volta in possesso dei nostri bulbi, andiamo a piantarli non molto distanti tra loro, in buche di 20 cm ognuna. Ricopriamo e compattiamo con terra e diamo una bella irrigata per fornire ai nuovi arrivati le prime sostanze nutritive.

Per quanto riguarda la posizione, è assolutamente necessario ricordare che i gigli odiano l’esposizione diretta al sole, quindi troviamogli una posizione esatta, in penombra.

Come ottenere a giugno un esplosione floreale di gigli coloratissimi e profumati

Non solo fiore elegante, puro, delicato. Il giglio colpisce proprio tutti per il suo profumo particolare. Alcune varietà hanno una profumazione forte, irresistibile sulle note dolci. Altre invece si caratterizzano per il loro profumo delicato e leggero, ma non per questo anonimo. Otterremo un’esplosione di colori e di profumi nei nostri balconi solo se si conoscono le giuste dritte per curare questo fiore estivo.

Se vogliamo far fiorire più gigli, bisogna tenere a mente che il giglio non desidera molta acqua. Dopo avere piantato i bulbi, l’acqua successivamente offerta alla pianta deve essere veramente poca. In seguito, quando cominceranno a spuntare i primi fiori, si possono aumentare le annaffiature per stimolare l’apertura del fiore. In estate è fondamentale innaffiare questa pianta al tramonto per evitare che il calore del sole faccia evaporare velocemente l’acqua.