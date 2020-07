Esplosione dei prezzi in arrivo per i mercati azionari e cosa fare per trovarsi nel posto giusto al momento giusto?

Siamo alla settimana numero 27 dell’anno e la nostra strada maestra ci dice che i pericoli dovrebbero essere confermati alle spalle. Da ora in poi si dovrebbe continuare a salire fino al luglio 2021. Questo fra alti e bassi.

Nel brevissimo le ultime dinamiche dei prezzi ci confermano un’esplosione dei prezzi in arrivo per i mercati azionari. La giornata odierna sembra proprio l’abbrivio e la conferma per un movimento del genere.

Più volte negli ultimi giorni abbiamo scritto su queste pagine che “il miglior posto per stare investiti sono ancora i mercati azionari e che probabilmente i minimi di marzo rimarranno tali per i prossimi 12 mesi.” Non oltre. Questo perchè fra il luglio 2021 e il marzo 2023 le probabilità dettate dalle serie storiche ponderate dal 1898 ad oggi, evidenziano un molto probabile scenario ribassista.

Frattale previsioni anno 2020 per le Borse mondiali

In rosso la previsione in blu il grafico

Più giorni trascorrono e più il triangolo simmetrico che ingabbia le quotazioni dei principali indici azionari internazionali sembra avvicinarsi ad una prossima direzionalità rialzista.

Ci attende probabilmente fino al 31 agosto/10 settembre un movimento direzionale di almeno il 10% dai livelli attuali. Il massimo annuale dovrebbe segnarsi fra fine ottobre/inizio novembre.

Quali sono i livelli giornalieri che faranno partire questo movimento atteso rialzista?

Chiusure giornaliere superiori a

Dax Future

12.310

Eurostoxx Future

3.240

Ftse Mib Future

19.390

S&P 500

3.087

Cosa invece ci farà cambiare idea e anche in fretta?

Chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

11.572

Eurostoxx Future

3.020

Ftse Mib Future

18.140

S&P 500

2.961

Quale strategia di investimento applicare?

Attendere le chiusure giornaliere superiori ai livelli indicati per aprire posizioni rialziste di breve termine con obiettivo un rialzo del 10% almeno nei prossimi 1/3 mesi.

Fino a quel momento non meglio non prendere posizione in ottica multidays. valutare invece vendite di posizioni di medio termine rialziste con chiusure settimanali inferiori ai livelli indicati.

Si procederà come al solito per step e di volta in volta definiremo obiettivi e punti di inversione.