Questa è la prima raccomandazione per la giornata di domani del nostro Ufficio Analisi: esplosione dei prezzi in arrivo e uno Strong Buy per le azioni Longino&Cardenal. La società che capitalizza a Piazza Affari circa 18 milioni opera nel settore della ristorazione in Italia e all’estero.

Facciamo prima una premessa sui mercati. Per settimana prossima attendiamo un inizio di settimana in ritracciamento per poi lasciare spazio ad una nuova fase rialzista che fra alti e bassi dovrebbe far chiudere la settimana vicino ai massimi di periodo.

Quindi, non vediamo al momento pericoli di breve e nemmeno di lungo all’orizzonte. Questo almeno, fino alla scadenza del prossimo setup del 16 aprile.

Intorno a questa data attendiamo un ritracciamento veloce del 3/5%. Quindi, il 16 aprile sarà probabilmente un giorno di minimo o massimo assoluto/relativo. Ovvero, in questa data si fermerà un rialzo o un ribasso. Come al solito, poi vicino alla data la view sarà molto più chiara.

Esplosione dei prezzi in arrivo e uno Strong Buy per le azioni Longino&Cardenal

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un fair value a 3,89. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 3,82 (nei prossimi 3 mesi, questo giudizio probabilmente verrà rivisto al rialzo).

Il titolo (MIL:LON) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 marzo al prezzo di 2,92. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,68 ed il massimo a 3,10.

La società è stata quotata nell’anno 2018 al prezzo di 3,86 e dopo aver raggiunto nello stesso anno un massimo a 7,09, ha iniziato un ribasso fino al minimo di 2,02 segnato nello scorso anno. Questo è stato un bottom pluriennale di ripartenza duratura? Potrebbe essere anzi, forse molto probabilmente lo è.

Il nostro giudizio è Strong Buy long term e la nostra strategia di investimento è la seguente:

comprare il titolo in apertura di lunedì 15 marzo con stop loss di lungo termine a 2,67 ed obiettivo primo a 3,82 da raggiungere in 1/3 mesi e poi 5,04/5,48 da raggiungere nei prossimi 12/18 mesi.

Attenzione alla volatilità di breve perchè la capitalizzazione del titolo non è alta e solitamente gli scambi sono rarefatti.

Come al solito si procederà per step.