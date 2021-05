Siamo ormai abituati a pensare alla Puglia come una località turistica dove famosi attori e cantanti passano le vacanze tra vino e acque cristalline. Non tutti sanno, però, che questa Regione ha da offrire molto di più di lidi dorati e nottate mondane. Infatti, esplorando queste località si incontreranno non solo spiagge bianchissime, ma anche affascinanti borghi medievali e tanta avventura. Scopriamo subito perché.

Non solo spiagge e movida

Non si può parlare della Puglia senza soffermarsi sulle bellissime spiagge del Salento. Chiunque abbia avuto la possibilità di visitare queste località turistica porta, infatti, nel cuore spiagge come quella di Leuca o di Gallipoli.

L’attenzione che i media hanno dato a questa parte della Puglia ha però oscurato tantissime altre attrazioni che meritano di essere visitate. Iniziamo subito con la città di Bisceglie, antico borgo di pescatori affacciato sul Mar Adriatico.

Questa piccola comunità conserva, infatti, un centro storico medievale che merita di essere visitato. In particolare, degne di nota sono le varie dimore nobiliari e il castello Svevo Angioino.

Percorrendo la costa pugliese verso meridione sarà inoltre possibile incontrare la città di Monopoli, caratterizzata da un circondario ricco di posti da scoprire. Ad esempio, gli amanti della natura non potranno perdersi le famose Grotte di Castellana, formate da cunicoli di origine carsica ricchi di stalagmiti.

A poca distanza dalla città si trova inoltre Alberobello, piccola comunità in cui poter ammirare un esempio della tradizionale architettura pugliese, ovvero i trulli.

Infine, proseguendo verso Brindisi, sarà inoltre possibile incontrare la celebre Ostuni, nota al grande pubblico per le sue case bianchissime, pitturate di calce. Visitare queste località permetterà così di poter conoscere un’altra faccia della Puglia, lontana da quella “mondana” del Salento.

