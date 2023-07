Esplode la passione per i siti archeologici durante le vacanze: perchè andare a Paestum, quanto si spende per dormire e divertirsi

Non è detto che le vacanze non debbano prevedere solo cultura e musei. Ma non è neanche detto che un viaggio debba essere fatto solo di pub e discoteche. Esistono dei posti in Italia che ci danno l’occasione di avere sia l’uno che l’altro. E anche a prezzi vantaggiosi. Scopriamo quali sono.

È uno dei simboli magici di una terra ricca di bellezze naturali e storiche in cui perdersi durante le vacanze. Alternare la vita della spiaggia alle visite dei siti archeologici è una nuova e allo stesso tempo vecchia frontiera che gli italiani stanno scoprendo e riscoprendo. Dagli studi di settore emerge che i posti che contengono storia millenaria e documenti rari, costruzioni antiche e monumenti, sono i più richiesti. Una mattina a riempirsi gli occhi di bellezza storica, il pomeriggio a contemplare i miracoli che le regioni italiane sono in grado di regalarci. Un esempio su tutti. Il Cilento.

Paestum è uno dei posti che gli italiani amerebbero di più visitare. Con 8 siti di riferimento e centinaia di variazioni sul tema, questo viaggio nel tempo non conosce crisi. L’area archeologica al centro della città contiene tutti i documenti più importanti. La Basilica risale al 560 avanti Cristo ed è l’unico monumento di questo periodo arrivato ai giorni nostri in queste condizioni. Il Tempio di Nettuno è un esempio impareggiabile di architettura templare greca. Il Tempio di Atena si è conservato in tutti questi anni e visitarlo è davvero emozionante. Il Museo archeologico, il Cavallo di sabbia e l’Area archeologica di Velia completano un tour unico al Mondo.

Anche le discoteche sono utili

Esplode la passione per i siti archeologici, il Cilento ha prezzi da non credere. Il prezzo intero per i mesi estivi per il Parco archeologico di Pasteur e Velia è di 13 euro ed è valido per 3 giorni. Prevede la possibilità di visitare anche il museo. Su Tripadvisor troviamo le migliori 10 offerte per qualità e prezzo per dormire in posizioni centrali e avvantaggiate. Gli alberghi si trovano a 6 chilometri dal centro e hanno prezzi che variano da 85 euro a notte fino a 100 euro a notte.

Possiamo organizzare il viaggio anche con la famiglia e con i bambini. A Paestum si trova il Nevada Park, un parco giochi ricco, molto divertente, in cui far svagare i bambini tra una visita e l’altra. Se l’età è inferiore ai 25 anni ma l’interesse per l’archeologia è sempre viva, nei dintorni di Paestum si trovano diverse discoteche, dal Dum Dum Beach al Kennedy Beach, dal Nettuno allo Shiné. Anche nella vicina Agropoli a 5 minuti di macchina ci sono diversi locali notturni, pub e discoteche.

Esplode la passione per i siti archeologici con il mare protagonista

La città di Paestum si trova a 40 chilometri a sud rispetto a Salerno, è un sito Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le colonne del Tempio di Nettuno sono alte 9 metri e la mole delle pietre che ci troviamo di fronte durante la visita è impressionante. Si tratta di uno dei parchi archeologici più grandi e meglio conservati non solo dell’Italia.

Sembra impossibile ma a pochi metri da queste meraviglie troviamo dei veri spettacoli della natura. Le spiagge più belle da visitare si trovano alla foce del Sele, spiaggia Villaggio Merola e spiaggia Varolato hanno arenili incontaminati e a tratti selvaggi, la sabbia e fine e di un colore caratteristico. Da non perdere anche la spiaggia Foce Acqua dei Ranci. I fondali sono sabbiosi e digradano lentamente, possiamo addentrarci per diversi metri prima che l’acqua diventi profonda. Questo fa si che la balneazione sia sicura anche per le gite con bambini e famigliari. I costi degli stabilimenti sono aumentati rispetto agli anni precedenti di 5 euro. Ombrello e lettino costano 20 euro invece che i 15 dello scorso anno. Il periodo di ferragosto il prezzo potrebbe salire fino a 30 euro.