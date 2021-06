Coltivare le piante è considerato terapeutico per molte persone. Avere qualche pianta in casa può giovare sia alla nostra salute mentale che fisica. Tuttavia per i nuovi appassionati non tutte sono adatte. Alcune, come quelle tropicali, per quanto bellissime sono difficili da mantenere e richiedono speciali attenzioni e cure. Tuttavia, ciò non deve scoraggiarci dal cominciare questo fantastico hobby. Infatti ci sono moltissime d’appartamento che richiedono poche cure. Ecco perché gli esperti consigliano una cascata di perle per i nuovi appassionati di piante d’appartamento.

Una delle piante d’appartamento più amate, stranamente poco conosciuta in Italia, è il cosiddetto ‘filo di perle’ o ‘pianta del rosario’. Il nome scientifico è ‘senecio rowleyanus’ o Kleinia rowleyana. Questa pianta elegante e originale è nelle case di quasi tutti gli appassionati all’estero. Richiede pochissima acqua, cresce velocemente diventando simile ad una cascata di perle ed è facile da propagare. Ecco come prendersene cura.

La luce

È facile prendersi cura della pianta del filo di perle. Le uniche cose essenziali di cui ha bisogno sono 3 o 4 ore di luce diretta ogni giorno. Infatti è perfetta per le finestre che si affacciano a est oppure a ovest. Anche una finestra a sud però può andare bene, a patto che la pianta sia strategicamente posizionata per ricevere la luce solo nelle ore indicate, senza eccedere.

Il terreno

Il filo di perle è una pianta succulenta. Per questo motivo, il terreno migliore è quello per piante grasse, che non trattiene molto l’acqua, per evitare che le radici marciscano. Delle altre accortezze per evitare questo fenomeno ne abbiamo parlato in questo articolo.

