Un nostro Lettore ha chiesto esplicitamente cosa fare nel caso in cui la borsa di cuoio colorata presenti delle macchie. Scorrendo tra i nostri articoli ha trovato la soluzione per le borse in cuoio mentre il caso specifico riguarda quelle colorate. Esistono i rimedi per salvare la borsa di cuoio colorata macchiata perciò inutile dannarsi.

Ora il nostro Lettore tirerà un sospiro di sollievo perché quella borsa di cuoio colorata è un regalo ricevuto pochi giorni fa. In questo periodo si vedono accessori di questo genere con tonalità tenui e primaverili. Purtroppo il cuoio colorato è delicato e lo sporco è più visibile sui colori pastello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il rimedio naturale per eccellenza

Sul web si trovano numerose soluzioni per far ritornare lucente una borsa di cuoio colorata. L’ingrediente per eccellenza è l’albume d’uovo. Perciò un uovo può contemporaneamente salvare una borsa in cuoio e mettere a tacere l’appetito. In che modo prepariamo il composto per pulire l’accessorio che tanto abbiamo a cuore?

Dunque prima di tutto si deve montare l’albume a neve fino a farlo diventare spumoso. Successivamente si deve prendere un panno e intingerlo nel composto spumoso per poi strofinare la superficie della borsa. Terminata questa operazione la borsa deve asciugare all’aria aperta. L’albume gradualmente secca e bisogna rimuovere tutto con un panno di lana.

Ora scopriamo come togliere le macchie dalla borsa di cuoio colorata

Con il cuoio non si scherza e perciò bisogna agire con materiali particolari adoperando accorgimenti complessi per rimuovere le macchie più ostinate.

In vendita ci sono borse in cuoio con svariate tonalità di colore. I nostri Esperti ora indicheranno i rimedi per pulire quelle più di largo consumo.

Partiamo dalla borsa di cuoio bianca che in estate indossano veramente tutte. Sulla borsa, quando spunta un alone per via dell’olio, bisogna prendere il talco lasciandolo riposare per una notte. Poi si deve togliere il talco con un panno morbido.

Nel caso in cui le macchie siano presenti su una borsa di cuoio nera bisogna imbevere un panno con del sapone neutro.

Esistono i rimedi per salvare la borsa di cuoio colorata macchiata perciò inutile dannarsi

Infine diamo indicazioni su come fare quando la borsa è solo impolverata. Basta prendere una spazzola dalle setole morbide oppure un panno elettrostatico. Invece per eliminare le macchie del tempo e le imperfezioni, bisogna ricorrere al sapone liquido diluito con acqua. Atra alternativa è il latte detergente che si usa per il viso da spalmare sulla borsa con un panno morbido.