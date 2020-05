Esistono gli alimenti miracolosi per vivere meglio: le fibre!

Esiste un alimento veramente miracoloso, in grado di essere una vera panacea per i disturbi quotidiani? Stando a quanto ha dichiarato recentemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sembrerebbe di sì Ma non solo, perché si tratta di una sostanza che mettiamo sulle nostre tavole tutti i giorni: le fibre. Questa ricerca curata dall’OMS conferma che basterebbe semplicemente aumentare del 30% la quantità di fibre, per allontanare in proporzione, con la stessa percentuale, le malattie. Nel mondo infatti ogni anno quasi il 90% dei decessi è riconducibile a una alimentazione scorretta, che sfocia in malattie degenerative mortali. Tumori, diabete, infarti, ischemie e malattie polmonari trovano terreno fertile nella mancanza di frutta e verdura nella nostra alimentazione.

Milioni di partecipanti

Ci sono voluti quarant’anni di ricerche e 135 milioni di partecipanti per stabilire che la maggior parte degli abitanti della terra non arriva a mangiare 20 gr di fibre al giorno. L’ OMS si è proposta a questo punto, attraverso campagne mediatiche informative, di sollecitare le famiglie a un maggior consumo di frutta e verdura. E così facendo, entro il 2030, si potrebbero ridurre di un terzo le morti dovute alle cause di cui sopra. La porzione ideale di frutta e verdura dev’essere di 5 piatti al giorno, per introdurre i 30 gr necessari a prevenire le malattie. Molto importante è anche l’assunzione di pane, pasta e riso integrali.

I risultati sulla popolazione mondiale

Le ricerche sui 135 milioni gli abitanti hanno stabilito che, con soli 8 gr in più di fibre al giorno, diminuiscono del 27% i rischi di infarto, diabete e tumori. infatti, aumentando ulteriormente la grammatura, parallelamente aumenta la produzione di anticorpi e scende il rischio di ammalarsi. Ancora maggiore incidenza, l’aumento del dosaggio di cereali integrali. Con 15 gr in più al giorno, si abbassa di un ulteriore 20% la possibilità di tumori al colon e all’intestino. Senza contare che i cereali integrali fanno dimagrire, di conseguenza allontanano l’obesità, causa di malattie cardiovascolari. Ecco quindi che esistono gli alimenti miracolosi per vivere meglio: le fibre!

Quanti benefici degli alimenti miracolosi

La ricerca si conclude con una tabella che sintetizza i benefici di assumere le fibre tutti i giorni, sottolineando le malattie che si possono evitare.

Donano la sazietà grazie alla masticazione più lenta

Aiutano a mantenere il peso forma e a dimagrire

Prevengono le malattie cardiocircolatorie e polmonari

Prevengono i tumori

Allontanano il diabete

Arricchiscono l’intestino di sostanze benefiche

Abbassano il livello di colesterolo e glicemia

Aumentano il transito intestinale

Combattono l’invecchiamento fisico e cerebrale

Ecco perché si può tranquillamente che esistono gli alimenti miracolosi per vivere meglio: le fibre!

Approfondimento

