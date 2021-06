Molte persone, nella vita, si lasciano guidare da credenze infondate. Qualcuno crede che la musica classica faccia crescere dei figli più intelligenti. Non ci sono prove scientifiche a riguardo.

O, ancora, alcuni sono convinti che la memoria umana funzioni alla stregua di una fotocamera che registra gli eventi in maniera fedele. Essa, al contrario, funziona in un modo davvero peculiare e inaspettato.

Conoscere la realtà dei fatti, però, è essenziale. In tal modo si riesce ad essere più consapevoli e a comportarsi nella maniera più giusta per raggiungere uno scopo.

Molte delle credenze riguardano il cibo. Un esempio del genere sarà approfondito nelle prossime righe.

Esistono diverse convinzioni giudicate affidabili come quella per cui mangiare questo frutto subito dopo i pasti aiuta a bruciare i grassi, ma è proprio così?

Perché mangiare frutta fa bene

L’esercizio fisico e il benessere psicologico sono una preoccupazione primaria per tutti noi. Ma non solo.

Avere una dieta sana aiuta a vivere in salute. Bisogna, infatti, mangiare in un determinato modo per stare bene. Assumere alcuni cibi può rivelarsi una scelta lungimirante e condivisibile. Legumi, verdure e pesce sono indispensabili. Anche bere molta acqua può aiutare a prevenire malanni di ogni genere. La frutta, inoltre, merita un discorso a sé. Essa non deve mai mancare in un’alimentazione equilibrata. Contiene poche calorie, è gustosa e fornisce energia e senso di sazietà.

Un frutto controverso è l’ananas.

Esistono diverse convinzioni giudicate affidabili come quella per cui mangiare questo frutto subito dopo i pasti aiuta a bruciare i grassi, ma è proprio così?

L’ananas brucia davvero i grassi?

Molte persone sono convinte che l’ananas bruci i grassi. Mangiando questo frutto particolare subito dopo i pasti, il metabolismo accelererebbe.

Per quanto incoraggiante possa essere tale teoria, purtroppo non ha alcuna base empirica e scientifica. Non esiste alcun alimento che magicamente attacchi e bruci i grassi.

Per dimagrire ci vuole impegno e sacrificio. Affidarsi a degli esperti è sempre consigliabile. È importante, quindi, sfatare alcuni miti come questo.

L’ananas è un frutto sano, nutriente e gustoso. Di sicuro, però, non ha alcun potere magico.