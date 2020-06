Esistono cibi che aiutano il cervello? Ebbene sì, vediamo insieme quali sono.

Il cervello insieme al cuore è uno degli organi “macchina” del nostro corpo. All’interno dei questo organo risiede la conoscenza, infatti è l’organo principale del sistema nervoso centrale. Come ci hanno insegnato a scuola, il cervello è diviso in due emisferi, destro e sinistro. L’emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo e quello sinistro controlla la parte destra. Non so se vi ricordata che da piccoli il medico diceva sempre prova a lavarti i denti con la mano sinistra (se sei destrorso) oppure con la destra (se sei mancino).

In questo modo andrai ad allenare l’emisfero del cervello che usi “poco”. È un po’ come fare palestra, ma invece di dare forza al bicipite la dai al tuo cervello. Ovviamente anche la nutrizione è fondamentale. Infatti ci sono dei cibi che aiutano il cervello.

Ora vediamo insieme quali sono questi famosi cibi che aiutano il nostro cervello. Partiamo dai cereali integrali. Le fibre contenute nei cereali integrali e il buon contenuto di vitamine e minerali migliorano la salute generale e la circolazione del sangue che è fondamentale per il benessere del cervello. Anche le noci sono ottime per il nostro cervello. Contengono proteine, Omega 3, vitamina E, vitamina B, praticamente un concentrato di sostanze benefiche per mantenere sani i tessuti cerebrali.

I mirtilli e le fragole sono potenti antiossidanti e ricchi di vitamine, i frutti di bosco aiutano a mantenere in buona salute il cervello e funzioni importanti come la memoria. E ancora gli asparagi infatti è proprio il contenuto di acido folico degli asparagi che va direttamente ad aiutare le funzioni del cervello, entrando nel metabolismo degli acidi grassi. Ultima ma fondamentale la mela che grazie al loro contenuto di quercetina tengono lontano anche l’Alzheimer e il Parkinson.