In cucina siamo soliti usare il sale per cucinare le nostre pietanze e renderle saporite oppure per cuocere semplicemente la pasta. Solitamente è il più classico degli utilizzi ma in realtà questo ingrediente, grazie alle sue proprietà, può essere di grande aiuto anche in altri contesti.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontato in altri articoli alcuni degli utilizzi del sale oltre il suo impiego in cucina. Ad esempio, per curare il raffreddore attraverso i lavaggi nasali. In realtà, però, esistono 2 modi che pochi conoscono, unici e salutari per il corpo e la bocca per usare questo straordinario ingrediente da cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Combinandolo con l’acqua, il sale svolge un’azione disinfettante e grazie al potere osmotico di questa soluzione viene alterata la parete cellulare dei batteri.

Il potere disinfettante del sale mescolato con l’acqua

In questo modo si spiega il grande potere disinfettante che possiede questa soluzione. Il processo avviene in questo modo.

L’acqua all’interno della parete cellulare dei batteri tende a fuoriuscire per osmosi con la conseguente disidratazione del microrganismo. Quindi in questo modo si determina l’effetto disinfettante.

Per questa ragione la soluzione di acqua e sale viene utilizzata per pulire piccole ferite della pelle come tagli da rasatura o escoriazioni di piccola entità.

L’utilizzo dell’acqua e del sale per avere un corpo più bello

Oppure, una soluzione preparata con un cucchiaino di sale sciolto in acqua può essere anche un rimedio per i foruncoli ed i brufoli. Basta, infatti, tamponare la soluzione nelle zone del corpo e del viso.

Attenzione però a non estenderla in ampie zone del corpo perché si rischia di disidratare la pelle. Esiste poi un altro uso per risolvere un problema che affligge molti. Stiamo parlando dell’infiammazione gengivale.

Consigliato da molti dentisti, infatti, fare degli sciacqui con acqua calda e sale può essere un rimedio contro le gengive infiammate e che perdono sangue.

Questa soluzione per una bocca sana e pulita

Basta sciogliere il sale nelle quantità di un cucchiaino da caffè in un bicchiere di acqua calda e mescolare il tutto. Fatto ciò, basterà fare degli sciacqui dalle 2 alle 3 volte al giorno per un risultato straordinario per la bocca.

Infatti, l’acqua e sale permettono insieme di drenare i liquidi in eccesso che si formano a causa dell’infiammazioni, creando un vero e proprio collutorio naturale.

Ovviamente però, se il problema dell’infiammazione persiste è bene sempre consultare il proprio dentista. Quindi, esistono 2 modi che pochi conoscono, unici e salutari per il corpo e la bocca per usare questo straordinario ingrediente da cucina.