I divani in pelle sono un must-have in fatto di arredamento e grande sinonimo di eleganza e raffinatezza. Ne esistono veramente svariati modelli, di ogni colore e misura. Chi vive quotidianamente e in modo attivo la propria vita in casa, saprà che il divano è tra gli oggetti che si usurano di più. I divani in pelle, in particolare, richiedono un’attenta attività di manutenzione. Essi comportano di essere frequentemente igienizzati e idratati per evitare antiestetiche macchie e spaccature. E se succede? Esiste una soluzione per il divano in pelle rovinato che migliorerà l’aspetto di casa.

Ridipingere un divano in pelle rovinato

Quando il divano presenta macchie di colore in zone maggiormente usurate, è possibile tingerlo mediante apposite pitture acquistabili online o nei negozi specializzati. Non bisogna però, necessariamente, aspettare che il divano si usuri, per via del tempo, per poter semplicemente rinfrescare l’aspetto della propria abitazione. Un tocco di restyling della zona salotto può essere importante per vivere più serenamente l’ambiente domestico.

Sul web, possono trovarsi tanti video tutorial che spiegano come fare, a chi ha una qualche praticità e una naturale propensione per il fai-da-te. Per i più timorosi, poi, una buona idea può essere quella di rivolgersi a professionisti del mestiere che sapranno risolvere l’inestetismo. Le pitture acquistabili online o in negozio servono anche a idratare il divano; in alternativa, il trucco è quello di aggiungere alle pitture troppo dense un filo di olio di semi!

Le cause più frequenti di danneggiamento e le giuste soluzioni

Ora che si è visto che esiste una soluzione per il divano in pelle rovinato che migliorerà l’aspetto di casa, vediamo perché questo accade. L’usura è si la causa maggiore di danneggiamento di questo fondamentale oggetto di arredo, ma ne esistono tante altre. In pole position abbiamo l’hobby preferito degli animali domestici e dei gatti in particolar modo: graffiare con le unghie i mobili di casa. Divano in pelle e gatti certamente non sono un connubio perfetto, ma non per questo bisogna rinunciare a ricevere tutto l’amore di un animale domestico.

La spezzettatura della pelle del divano è una situazione piuttosto frequente ma non irrimediabile. Stesso discorso vale ovviamente per l’eco-pelle. Se è giunto il momento di operare un qualche cambiamento nell’arredo o solo di avere un passatempo proficuo, non resta che sperimentare la tintura del divano. Il risultato non può non essere soddisfacente. Esiste una soluzione per il divano in pelle rovinato che migliorerà l’aspetto di casa e il merito sarà tutto proprio!