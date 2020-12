Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Probabilmente perché li si utilizza più spesso, il modello di jeans preferito è sempre il primo a rovinarsi. Riuscire a trovarne uno identico diventa un’impresa galattica. Molto spesso, comporta il doversi accontentare di un modello simile, che non sarà mai lo stesso del jeans appena danneggiato. Ma esiste una soluzione per i jeans preferiti che si strappano nell’interno coscia.

La soluzione esiste e dipende dalle proprie abilità

La prima soluzione è la più adatta a chi non è particolarmente abile nell’utilizzare ago e filo. Cucire è un’impresa che richiede comunque una certa maestria; se a dover essere cucito poi è un jeans le cose si complicano notevolmente. Per questo motivo, esistono sul mercato delle soluzioni per chi possiede abilità diverse dal cucito, tutte estremamente pratiche e valevoli. Sul web e, nella gran parte delle mercerie, si trovano dei rotoli composti da cotone e nylon, totalmente autoadesivi.

Per adoperarli, basterà tagliare un quadretto delle dimensioni dello strappo, girare il jeans al rovescio e posizionare la tela autoadesiva. Questa, si fonderà con il tessuto del jeans diventando un tutt’uno, grazie all’ausilio di un semplice ferro da stiro. In alternativa, sul mercato sono vendute anche delle toppe, declinate in tutti i possibili colori di jeans, già frazionate in forme e dimensioni differenti. Il procedimento per farle aderire correttamente al tessuto in jeans è quello appena descritto per la tela autoadesiva.

Ago e filo sono il rimedio sempre più efficace

Esiste una soluzione per i jeans preferiti che si strappano nell’interno coscia anche per le persone più abili nel cucito. Questa, ovviamente, è quella di utilizzare l’ago e il filo e ricongiungere un’estremità dello strappo a quella vicina. Si deve, certo, trattare di situazioni che non sono giunte ancora all’estremo limite; in questo caso, ogni intervento sarà comunque vano. Ma, per rotture e strappi che non sono divenuti ancora voragine, l’ago e il filo sono sempre la soluzione vincente.

Rappresenta comunque buona norma il rafforzare il tessuto dell’interno coscia prima che si cominci a bucare. Se si passa una mano all’esterno, il jeans apparirà molto sottile e ruvido al tatto. Questi sono i primi segni del cedimento. Molto meglio, allora, intervenire già in questa fase e rafforzare il tessuto con una toppa interna. Qualora questo non fosse sufficiente, si avrà una buona scusa per fare del sano e rincuorante shopping.