La prova costume fa sempre un po’ paura e come detto in questo articolo, ciascuno di noi vorrebbe presentarsi al mare in forma smagliante. Ed ecco che iniziano dieta, attività fisica, tisane sgonfianti e creme anticellulite. Tuttavia, potrebbe accadere che tutti questi sforzi non diano i frutti sperati e a quel punto arriva lo sconforto. Nessun problema, può essere soltanto una questione di tempo e in quel caso basta soltanto avere un po’ di pazienza in più. Se però il problema non è la pazienza ma la nostra fame da lupi, be’ allora le cose cambiano.

Spesso finiamo per imbarcarci in diete ardue ed estreme senza capire che dietro alla nostra goliardia si cela tanto altro. Forse non è proprio fame da lupi, ma un modo sbagliato di mangiare e vediamo perché.

Esiste un trucco o meglio due per saziarsi senza mangiare come un bue

Quando si mangia velocemente non si avverte il senso di sazietà. Questa frase tanto semplice quanto apparentemente banale, è in realtà importantissima per capire ciò di cui stiamo parlando. Masticare lentamente non solo ci permette di assaporare meglio i cibi, ma anche di sentirci finalmente sazi.

Allo stesso modo, c’è un altro errore che in tanti commettono inconsciamente quando mangiano e riguarda il nostro modo di bere mentre siamo a tavola. Il problema sta nel fatto che tante persone non bevono mentre consumano i pasti, o piuttosto si dissetano con bevande gassate e alcoliche. Non c’è niente di più sbagliato, soprattutto se si considera che spesso il nostro corpo scambia la fame per la sete. Sembrerà assurdo, ma talvolta siamo convinti di essere affamati quando in realtà abbiamo semplicemente sete.

Piccole e buone abitudini per grandi risultati

Tutto ciò che dovremmo cercare di fare è assaporare di più i cibi senza mangiare nervosamente e bere un po’ di più mentre mangiamo. Certo, sconsigliamo di “abbuffarsi d’acqua” soprattutto durante i pasti, ma un sorso qua e là non ha mai fatto male a nessuno. Esiste un trucco anzi due per saziarsi senza mangiare come un bue e accorgersi che per sentirsi pieni non servono necessariamente due piatti di pasta.