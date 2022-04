Quante volte ci è capitato di iniziare a leggere un articolo online per poi trovarci la lettura sbarrata da un paywall dopo un paio di paragrafi? Il paywall è una sorta di sbarramento online che si presenta di solito sotto forma di banner. Il banner ci chiede di sottoscrivere un abbonamento per avere accesso ai contenuti completi del sito. Per molti internauti si tratta di una vera seccatura.

Magari vogliamo leggere un solo articolo su quel sito e pagare un abbonamento sarebbe totalmente inutile, o forse si tratta di un articolo importante che abbiamo fretta di leggere ora senza perdere tempo a sottoscrivere abbonamenti e pagare per accedere ai contenuti. Fortunatamente, esiste un trucco molto semplice e assolutamente legale per aggirare il paywall di riviste e giornali online senza perdere nemmeno un secondo di tempo. Vediamo quale.

Basta staccare internet mentre la pagina si sta caricando

Osserviamo come si comportano i banner dei paywall. Di solito sulla pagina web si carica prima l’articolo e solo dopo un paio di paragrafi compare il paywall. Possiamo sfruttare questo fatto per aggirare l’odioso banner del paywall. La soluzione è davvero banalmente semplice: basta interrompere l’accesso a internet prima che si carichi il paywall per vedere l’articolo senza interruzioni causate da banner invadenti.

Esiste un trucchetto semplicissimo e legale per superare immediatamente il paywall di giornali e riviste online

Procediamo in questo modo: apriamo l’articolo che ci interessa. Mentre la pagina si sta caricando, stacchiamo il WI FI o la connessione dati. In questo modo il paywall non potrà caricarsi, ma l’articolo sarà già a nostra disposizione. Davvero semplicissimo. Se invece preferiamo metodi meno drastici, esiste anche un altro modo per aggirare il paywall su molti giornali e riviste online. Vediamo quale.

Usiamo la modalità in incognito per leggere tutti gli articoli che vogliamo

Molti giornali ci permettono di leggere una certa quantità di articoli gratuitamente prima di far scattare il paywall. Magari 1 alla settimana, o 3 al mese. Ebbene: per confondere il conto del sito, basta utilizzare un semplicissimo stratagemma. Esiste un trucchetto semplicissimo e legale per non far comparire il paywall: basta utilizzare la modalità in incognito. In questo modo, il sito non riuscirà a tenere il conto di quanti articoli abbiamo già letto. In alternativa all’uso della modalità in incognito, possiamo cancellare i cookies nel browser normale. Il risultato sarà lo stesso: potremo finalmente goderci la lettura in pace.

