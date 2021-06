Esiste un rimedio naturale contro la forfora con effetti positivi non scontati

La forfora è un problema che colpisce molti e oltre che essere antiestetico è anche molto fastidioso. Le cause possono essere diverse, come il grasso che si forma in modo naturale (sebo) oppure la presenza di un microorganismo sul cuoio capelluto detto Malassezia globosa.

Può però esserci la possibilità che i capelli siano anche particolarmente sensibili fra le altre cause della forfora. Per queste ragioni la forfora, sotto forma di fiocchi bianchi, si presenta invadendo maglioni, giacche e cappotti creando anche imbarazzo.

Ecco perché molte persone cercano di combatterla usando prodotti specifici o provando con alcuni rimedi più naturali.

Il rimedio naturale per i capelli con la forfora

Fra questi c’è l’aceto di mele, utilizzato da tanti ma i cui effetti positivi potrebbero non essere così scontati. Ecco quindi che esiste un rimedio naturale contro la forfora con gli effetti positivi non scontati.

Non ci sono molti studi scientifici che dimostrano la sua reale efficacia contro la forfora soprattutto nel lungo periodo ma nel breve può avere qualche efficacia.

Le sue proprietà antiinfiammatorie e antifungine lo rendono un ingrediente non aggressivo che agisce in modo delicato sui capelli. Se si deve scegliere è bene propendere per un aceto di mele puro al 100% e mescolarlo con l’acqua.

I passaggi da seguire per un corretto uso dell’aceto di mele

Dopo aver fatto il regolare lavaggio, si può applicare la miscela sui capelli massaggiando per bene anche con un batuffolo di cotone. Poi si deve lasciare riposare il tutto per circa 15 minuti avvolgendo i capelli con un asciugamano intorno alla testa.

Terminato questo tempo si dovranno risciacquare i capelli con acqua tiepida senza usare balsamo o shampoo.

In questo modo nel breve periodo si dovrebbe ripristinare l’equilibrio del pH del cuoio capelluto a causa del quale la forfora si forma. Per vedere alcuni risultati si dovrebbe però applicare l’aceto di mele per almeno due volte a settimana.

Come detto però, molti lo usano con l’idea che il pH del cuoio capelluto possa essere riequilibrato.

Questo non è affatto scontato perché secondo alcuni il livello di pH del cuoio capelluto cambia molto rapidamente.

Pertanto, nel lungo periodo, l’effetto provocato dall’aceto di mele sarebbe annullato. Quindi, è sempre bene consigliarsi con un dermatologo per potere scegliere la terapia migliore da seguire facendosi consigliare il prodotto più adatto per i propri capelli.