Che si tratti di beni di prima necessità o meno, una cosa è certa: tutti prestiamo attenzione all’ammontare della spesa. Tante volte, intimoriti dall’importo del cartellino, ripieghiamo su alternative che ci risultano meno convincenti solo per risparmiare. O, ancora, rimandiamo o addirittura rinunciamo completamente a quel prodotto.

Altre volte, invece, cediamo all’acquisto, per poi pentircene amaramente quando, trovandoci in un altro negozio, scopriamo che avremmo potuto aggiudicarcelo spendendo meno.

Ma poiché è inutile piangere sul latte versato, la prossima volta in cui ci troveremo davanti a un acquisto potremo prevenire, infatti esiste un modo facile e veloce per essere sicuri di acquistare al prezzo più conveniente.

I diversi modi per confrontare le offerte

Un modo, universalmente conosciuto, è scovare le offerte nei volantini stampati dai vari punti vendita e confrontarle. Ma indubbiamente, seppure votati alla buona causa del risparmio, nessuno di noi muore dalla voglia di girovagare a raccoglierli per ore. Fortunatamente, molto spesso, siamo agevolati dal fatto che ce li consegnino al nostro domicilio. Dopo averli consultati bastano pochi minuti e queste idee creative per riciclare i volantini pubblicitari che intasano anche con fastidio la nostra buca lettere.

Non dimentichiamo, però, che in nostro aiuto viene anche la tecnologia, infatti possiamo guardare i volantini anche comodamente sui siti internet dei negozi. Oltre a queste modalità, ne vogliamo aggiungere un’altra, incentrata sul nostro smartphone, che risulterà una vera e propria svolta per la sua praticità.

Esiste un modo veloce per essere sicuri di acquistare al prezzo più conveniente

Seppure la maggior parte degli store siano soliti pubblicare le offerte sui propri siti internet, la consultazione risulta piuttosto impegnativa. Succede molto spesso di vederne diverse senza individuare alcun prodotto di nostro interesse, o di tralasciare inconsapevolmente proprio quelle che fanno al caso nostro. Ciò di certo non aiuta il confronto, ma, in realtà, la nostra ricerca può essere molto più mirata. Sarà sufficiente installare una delle tante app presenti sul Google Play Store e sull’App Store. Alcune di queste sono DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile.

Queste app offrono degli innegabili vantaggi, non solo si possono sfogliare i vari volantini, è anche possibile ricercare le diverse offerte circa un prodotto specifico indicato da noi. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione, ci indicano punti vendita a noi vicini, con tutte le informazioni utili connesse

Giorno dopo giorno, avremo a portata di mano tutte le offerte, anche le più nuove e appena aggiornate. C’è da sottolineare che le app citate non inglobano solo supermercati, ma anche altre tipologie di negozi, come quelli di elettronica e in alcuni casi anche di abbigliamento. Ulteriore pregio è poi quello di poter salvare ciò che ci interessa, così da non correre il rischio di dimenticarcene o non riuscire a rinvenirlo. Alcune inoltre supportano l’inserimento delle nostre carte fedeltà. Insomma, avendo tutto a portata di mano, potremo pianificare meglio le nostre compere e ottenere la certezza di aver risparmiato.