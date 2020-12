Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I capelli sono cruccio e delizia di tutti noi, maschi e femmine. Se poi sono lunghi per qualcuno possono addirittura diventare una vera ossessione. I capelli sono belli se curati, sani e folti, non quando sono spenti e trascurati. A questo proposito ovviamente sono utili i molti prodotti presenti sul mercato, ed è importante imparare anche come asciugarli nel modo corretto. Tuttavia un tassello del puzzle spesso dimenticato ma assolutamente centrale è la modalità con cui pettiniamo la nostra chioma. Ebbene esiste un modo per pettinare i capelli senza rovinarli. Vediamo quindi cosa bisogna fare e cosa bisogna evitare.

Cosa fare e cosa evitare per non rovinare i capelli

Ci sono alcuni accorgimenti a cui fare caso per riuscire a prendersi cura della propria chioma senza usare prodotti. Basta infatti solo la spazzola per avere dei bellissimi capelli fluenti.

Prima di tutto bisogna evitare di pettinarsi subito dopo la doccia. I capelli bagnati infatti sono particolarmente delicati. Se proprio non se ne può fare a meno, esistono spazzole specifiche per questi casi che limitano i danni.

È invece importante pettinarsi prima di fare la doccia per eliminare eventuali nodi e per distribuire il sebo su tutta la lunghezza. Il sebo proteggerà i capelli dallo stress del caldo e dei prodotti che usiamo.

Pettinarsi prima di andare a dormire è ugualmente importante per gli stessi motivi. Il sebo distribuito infatti non si accumulerà sulla sola cute rendendo i nostri capelli sporchi velocemente.

Altrettanto importante è pulire la spazzola frequentemente per evitare che lo sporco si depositi sui nostri capelli. Bisognerebbe farlo una volta a settimana; tutto ciò che occorre è un po’ di acqua calda e del sapone liquido.

Il metodo che in pochi conoscono

Esiste un modo per pettinare i capelli senza rovinarli, ed è davvero semplice e intuitivo. Prima di tutto bisogna districare la nostra chioma con le dita o con un prodotto districante. Con movimenti delicati e grandi andremo infatti a sciogliere i nodi più grossi, evitando che il pettine si incastri tirandoli e rovinandoli.

Con la spazzola poi è davvero fondamentale partire pettinando le punte. Se infatti si iniziasse immediatamente dalle radici si rischierebbe solo di strappare o spezzare i capelli stressandoli eccessivamente. Bisogna quindi iniziare dal fondo e man mano salire, fino a pettinare interamente la lunghezza.

Si tratta quindi di piccoli trucchi e accorgimenti davvero molto semplici, che tuttavia miglioreranno moltissimo sia l’estetica sia la salute dei nostri capelli.