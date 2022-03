Anche il conto corrente in banca può avere un costo. Alcuni conti corrente, infatti, prevedono il canone mensile, il pagamento delle operazioni e anche commissioni sui prelievi. Altri, invece, soprattutto se si utilizza l’home banking, possono essere totalmente gratuiti. Molte volte per la pigrizia di non recarsi in banca a chiudere il vecchio conto, si continuano a sostenere i costi evitando di risparmiare. Ma è bene sapere che esiste un modo per chiudere il conto corrente anche senza recarsi fisicamente in banca.

La portabilità

Fino a qualche anno fa per chiudere il conto corrente era necessario recarsi in banca, fare la fila e poi procedere alle operazioni di chiusura allo sportello. Anche nel migliore dei modi, quindi, era necessario perdere almeno un paio di ore. Che per chi lavora rappresenta sempre un problema.

Oggi, invece, grazie alla portabilità del conto corrente è possibile procedere alla chiusura del rapporto bancario anche standosene comodamente a casa propria.Grazie a questa procedura, quindi, il correntista può decidere di trasferire tutti i propri soldi da un conto corrente all’altro senza troppa burocrazia nel mezzo. Solitamente questa decisione si prende quando si trova un conto corrente con meno spese di gestione o, addirittura a costo zero. Come accade, quindi, quando si cambia operatore telefonico, oggi è possibile anche cambiare banca senza dover fare troppe pratiche.

Esiste un modo per chiudere un conto corrente senza andare in banca ed aprirne uno nuovo che costa meno soldi

La portabilità del conto corrente si traduce, in pratica, nel trovare il saldo del vecchio conto corrente direttamente in quello nuovo. Attenzione, però. Anche chiedendo la portabilità del conto corrente non si ha la chiusura immediata del vecchio rapporto bancario. Prima di procedere all’estinzione del conto, infatti, la banca dovrà verificare se il cliente non abbia obblighi pendenti.

Ma quanto costa tutta questa operazione? La portabilità del conto corrente non ha un costo e deve essere espletata entro 12 giorni, anche se l’apertura del nuovo conto si fa online. Sarà possibile il trasferimento dei saldi anche se si ha un mutuo aperto con la vecchia banca. Attenzione: le coordinate bancarie, in ogni caso, saranno diverse e per saldare tutti i rapporti attivi, quindi, andranno comunicate le nuove. Anche per il pagamento dello stipendio o della pensione con accredito sarà necessario comunicare il nuovo IBAN.

Per chiedere la portabilità del conto corrente, anche se non ci si reca in banca, sarà necessaria la compilazione degli appositi moduli.Ci sono diversi casi in cui, però, la portabilità del conto corrente non può essere utilizzata e nello specifico sono: