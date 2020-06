Esiste e qual è un servizio di investimento che potrebbe farmi evitare una patrimoniale? Si tratta della famosa domanda da un milione di dollari (valuta forte, tra l’altro), quella a cui tutti vorrebbero una risposta positiva. Anche perché la patrimoniale è realmente un tassa odiosa, colpendo tutti senza distinzione. Perciò, vediamo se esiste e qual è un servizio di investimento che potrebbe farmi evitare una patrimoniale.

Per coloro che non si interessano di queste cose, due parole sulla patrimoniale. E’ un’imposta che colpisce sia il patrimonio mobiliare (investimenti in Borsa) che quello immobiliare (case ed affini). E colpisce sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Può essere fissa o variabile, ossia modulata in funzione del patrimonio stesso. Viene aggredito l’insieme del capitale posseduto, sia in Italia che all’estero. Appare quindi chiaro come, nei limiti della legalità, si cerchino degli strumenti, anche d’investimento, che consentano di evitare di subirne gli effetti. Ma esistono? La risposta è affermativa. Esistono. Continuate a leggere per scoprirli.

Oro. Tre semplici lettere per qualcosa che conosciamo tutti. Oro fisico, s’intende. Il bene rifugio per eccellenza. Le monete d’oro, in particolare. Che hanno un doppio vantaggio, rispetto ai lingotti. Valore intrinseco del materiale, e valore numismatico legato all’emissione. Non sono soggette a imposte, né all’acquisto, né durante il possesso. Inoltre non bisogna dichiarare di averle o quante se ne abbiano. Una sola, importante, avvertenza. Tutto quanto dichiarato risulta vero se gli acquisti effettuati risultano, singolarmente, inferiori ai 12.500 €. Se fossero superiori, andrebbero denunciati all’Unità di Informazione Finanziaria. E quindi lo Stato saprebbe che li abbiamo, visto che di noi può sapere tutto, se vuole.

Un’altra soluzione legalissima è l’acquisto di un altro bene di investimento alternativo, i diamanti. Anche se recentemente c’è stata una vera e propria truffa vergognosa messa in atto da alcune banche a questo proposito, l’investimento in diamanti è sempre popolare. Ovviamente bisogna conoscere un gioielliere onesto. I vantaggi sono gli stessi delle monete d’oro. Sono al portatore, consentono anonimato, sono esenti da tassazione su valore e plusvalenze, e non sono soggetti a tasse di successione. Oro e diamanti, in ogni caso costituiscono una diversificazione degli investimenti.

Altre soluzioni per evitare la patrimoniale

I buoni, cari, vecchi contanti. Il denaro è al portatore e, una volta prelevato, è irrintracciabile. E nessuno verrà mai a chiederci quanto denaro abbiamo. Il reale svantaggio dei contanti è che perdono valore nel tempo, se non investiti, a causa dell’inflazione. Altre forme ancora di investimenti, chiaramente alternativi a quelli finanziari, sono gli orologi di lusso e le auto d’epoca. Dei primi non ci verrà mai chiesto se e quanti ne possediamo. Delle seconde, sebbene iscritte ad appositi registri, è proprio la loro unicità ed il loro valore che le rendono non aggredibili.

In conclusione, investimenti di stampo tradizionale per evitare una patrimoniale non ne esistono. Ne esistono però di alternativi, di vario tipo, quali quelli sopra esaminati.