Qual è la razza di cane più intelligente o qual è il cane più intelligente è una delle domande più richieste e strane del web. Non solo del web. Capita, infatti, spesso, che al bar, tra amici o, peggio ancora, in famiglia, a qualcuno venga in mente questa curiosità.

Il discorso è naturalmente relativo, in quanto se esiste una razza più intelligente dovranno necessariamente esistere cani meno intelligenti e così via. Gli studiosi hanno stilato, infatti, una sorta di classifica che categorizza i cani secondo un criterio ben preciso. Esiste davvero una razza più intelligente delle altre?

Il criterio e la risposta

Il grande neuropsicologo americano Stanley Coren ha pubblicato un libro chiamato “L’intelligenza dei cani” in cui ci dice che il border collie è il cane più intelligente del mondo.

Perché? Perché è il tipo di cane che risponde più velocemente e più spesso ai nostri comandi. Bene, proviamo a capire cosa vuole dire quest’affermazione. Sembra, infatt,i che per tutti noi, i cani intelligenti siano proprio quelli che ci “assomigliano” di più, che capiscono meglio le nostre necessità e che quindi ci ubbidiscono di più.

Ma siamo proprio sicuri che questo denoti intelligenza? Una famosa e spesso inflazionata citazione di Einstein ricorda una verità assoluta. Se ci mettiamo a misurare l’intelligenza di un pesce nella sua capacità di scalare un albero lo considereremo sempre stupido.

Ora, ragionando al contrario, il discorso sui cani è lo stesso: perché giudicarli con criteri che sono nostri e non loro? Perché non capire che la loro intelligenza non è obbedire agli ordini, ma riuscire a sopravvivere in ambienti avversi?

Purtroppo una spiegazione c’è: noi umani siamo antropocentrici, cioè misuriamo tutto con la nostro ragione.

Esiste davvero una razza di cane più intelligente delle altre? La prossima volta quindi, cerchiamo di evitare domande del genere.

