Le palestre sono di nuovo chiuse e quindi bisogna tornare ad allenarsi a casa. Per coloro che sono più temerari il parco li aspetta. Dopo il primo lockdown però molte persone si sono attrezzate e sui vari siti di vendita online hanno acquistato dei prodotti per fare ginnastica in casa: dagli elastici, ai pesi. Allenarsi a casa non è paragonabile all’allenamento fatto in palestra, soprattutto se si deve seguire una scheda disegnata da un personal trainer. Quindi si ha bisogno di strumenti specifici. Però a casa si può comunque fare un po’ di allenamento. Nel proprio appartamento infatti è molto semplice allenare tutta la parte inferiore del corpo come glutei e gambe, ma anche tutta la parte addominale. Vediamo degli esercizi per glutei sodi da fare a casa in 5 minuti.

Esercizi per glutei sodi da fare a casa in 5 minuti

Per chi dice che bisogna avere tempo da dedicare alla palestra, sbaglia. Infatti bastano veramente 5 minuti della giornata per avere dei glutei sodi. Fare squat è uno degli esercizi che più si raccomanda di fare, ma ne esistono anche altri che fanno veramente bene. Un esercizio fantastico è il sollevamento del bacino verso l’alto. Infatti basta prendere il proprio tappetino sdraiarsi con la schiena poggiata al pavimento, piegare le gambe e sollevare il bacino verso l’alto. Quando si pratica questo esercizio è facile sentire come lavora il gluteo.

Un altro esercizio per glutei e interno coscia è l’esercizio del granchio. Per questo esercizio c’è bisogno dell’elastico. Infatti basta posizionare la fascia elastica poco sopra le ginocchia, divaricare le gambe e muoversi lateralmente proprio come un granchio. È possibile fare lo stesso esercizio del granchio posizionando l’elastico sotto i piedi tenendolo teso con le mani verso l’alto, alzando a turno una gamba portandola verso lo sterno. Ecco dunque tre esercizi per glutei sodi da fare a casa in 5 minuti.

