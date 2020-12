Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il DPCM del 12 gennaio 2017, tra le ipotesi di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie, ha pensato anche alle mamme. L’esenzione ticket 2021 senza ISEE per le mamme e le coppie che desiderano un bambino, sono previste per le mamme e le coppie durante la gravidanza.

Noi di ProiezionidiBorsa, elenchiamo brevemente le fasi della gravidanza in cui sono previste queste esenzioni per la mamma e per la coppia, a prescindere dal reddito ISEE. Il Decreto, per le coppie che desiderano un bambino, prevede esenzioni ticket sia nella fase antecedente la gravidanza, sia durante il percorso della gravidanza.

Si tratta di prestazioni per tutelare la salute della donna e del nascituro. Questi esami potranno effettuarsi presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate, nonché presso i consultori familiari.

Esenzioni ticket per le mamme e le coppie durante la gravidanza

Le esenzioni ticket per le mamme e le coppie durante la gravidanza, sono previste:

a) per la fase preconcezionale, su richiesta del medico o specialista, sono garantiti, esami specialistici per la donna e per l’uomo per accertare un rischio procreativo. Inoltre, nel caso di due aborti consecutivi o patologie ereditarie, sono esenti da ticket anche eventuali esami genetici;

b) per la gravidanza fisiologica è previsto un ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio della gravidanza;

c) per l’accesso alla diagnosi prenatale, ad esempio patologie infettive che causano un rischio per il nascituro.

Diagnosi prenatale

La diagnosi prenatale può riguardare due situazioni in cui il rischio di patologia fetale è al di sopra dei livelli medi, in particolare:

a) rischio procreativo prevedibile a priori, perché correlato ad una situazione genetica in uno o in entrambi i genitori, o in famiglia;

b) rischio rilevato in corso di gravidanza, rilevati durante l’ecografia.

Il Servizio Sanitario Nazionale

Il SSN prevede, sempre senza il pagamento del ticket, visite periodiche ostetriche e ginecologiche, un training prenatale e assistenza durante il puerperio.

Qualora durante queste due fasi, dovesse emergere nella donna un disagio psicologico, è garantito altresì un colloquio psicologico, con finalità diagnostiche. Più specificamente, online, vi è una banca dati con tutte le esenzioni ticket per le mamme e le coppie durante la gravidanza, basta cliccare qui.

Abbiamo visto, dunque, in che termini è prevista l’esenzione ticket 2021 senza ISEE per le mamme e le coppie che desiderano un bambino.

