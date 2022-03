Concedersi un momento di vero piacere con un dolce buono, gustoso e cremosissimo non ha prezzo. E quando il dolce è fatto in casa, la soddisfazione è ancora più grande.

Tra le pagine della rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa si susseguono una miriade di ricette. Una più squisita dell’altra!

Come la torta alle mele frullate alta e sofficissima ma senza olio, burro e zuccheri aggiungi. Un dolce leggerissimo pronto in 5 minuti da provare assolutamente.

Un’altra prelibatezza che non passa mai di moda è il tiramisù. Ecco una versione gustosissima, ma con solo 20 g di zucchero.

Insomma, chi ha il desiderio di qualcosa di buono, non dovrà fare altro che scegliere la ricetta preferita.

Ha fatto impazzire grandi e piccini, ad esempio, questa torta dalla doppia cottura con una farcitura a dir poco squisita. Una torta “già farcita” prima di entrare in forno.

Dunque, questa sera, ci prepariamo a “fare il bis”, ma questa volta con una ricetta ancora più golosa. Una torta speciale, golosa e super cremosa.

Ecco tutto l’occorrente per la torta versata ricotta e cioccolato.

Ingredienti per 8 persone

2 uova;

100 g di zucchero;

150 g di farina tipo 00;

50 ml di olio di semi di girasole;

100 ml di latte;

1 pizzico di sale;

1 bustina di lievito per dolci.

Per il ripieno

250 g di ricotta;

100 g di zucchero;

1 uovo;

50 g di amido di mais (maizena);

100 g di cioccolato fondente.

Esce dal forno già farcita questa torta magica dal ripieno cremoso che non scende, ecco la ricetta facilissima da non perdere. Procedimento

Il procedimento è facilissimo. In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Poi, versare a filo l’olio e subito dopo il latte. Mescolare con cura e poi aggiungere prima la farina setacciata e poi il lievito, sempre setacciato. Amalgamare gli ingredienti e poi aggiungere un pizzico di sale. Mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.

A questo punto, prendere una tortiera e rivestirla con carta da forno. Versare circa la metà dell’impasto e infornare in forno caldo e statico, impostando la temperatura a 180° C. Far cuocere per 10 minuti.

Intanto, preparare il ripieno. In una ciotola unire la ricotta, l’uovo e lo zucchero. Mescolare gli ingredienti e poi unire anche la maizena. Aggiungere anche il cioccolato fondente tagliato a pezzetti molto piccoli.

A questo punto, prendere la base dal forno e spalmare il ripieno. Poi, versare anche l’altra metà dell’impasto avanzato prima. Infornare per altri 15-20 minuti.

Ed ecco che esce dal forno già farcita, questa torta favolosa e ricca di gusto.