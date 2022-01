Le donne che vogliono esaltare tutta la loro naturale sensualità non devono pensare necessariamente ad abiti o gonne corte. L’indumento perfetto è, spesso, quello che lascia tanto spazio all’immaginazione.

Non è un caso, infatti, che moltissime donne abbiano scelto anche d’indossare questi pantaloni che slanciano la figura tanto a 20 che a 50 anni. Non si tratta né di un modello attillato, né di pantaloni vistosi.

Talvolta, la seduzione sta nel saper indossare anche un capo apparentemente maschile con grande charme. La buona notizia è che esalta femminilità e forme questo capo chic senza tempo che ogni donna dovrebbe subito tirare fuori dall’armadio in questo 2022. Donne bellissime e sensuali come Angelina Jolie o Charlize Teron ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia sul red carpet, scopriamo di cosa si tratta.

Non solo un must per gli uomini a partire dagli anni ’60

Il capo in questione è lo smoking, l’abito da sera maschile elegante e sobrio per eccellenza. Con la scarpa giusta e gli accessori coordinati, è sempre sinonimo di raffinatezza. Ma sbaglia chi crede che si tratti di un capo esclusivamente maschile. Lo smoking è, molto spesso, ancor più bello se indossato da donne sicure di sé e decise.

Proprio il taglio maschile e la non eccessiva aderenza, infatti, valorizzano ancor più le forme femminili senza mai cadere negli eccessi.

Lo smoking diventa virale a partire dagli anni Sessanta e incanta un pubblico via via maggiore. Ma come indossarlo nel 2022? Ovviamente, seguendo una di questa straordinarie riproposizioni.

Ecco perché esalta femminilità e forme questo capo chic senza tempo che ogni donna dovrebbe subito tirare fuori dall’armadio

Per rendere interessante un semplice smoking nero basta portarlo con tacchi in vernice e un papillon slacciato, lasciato cadere ai 2 lati del collo. Questo piccolo dettaglio rende il look femminile e sensuale, a patto d’indossarlo con una camicia bianca avvitata.

Le donne più estrose ed eccentriche possono scegliere lo smoking colorato, anche in tinte sgargianti come il rosso. In questo caso meglio puntare su un total look e abbinare un top o una camicetta dello stesso colore.

Altro modo interessante di valorizzare lo smoking è indossarlo con una camicia con merletto o balze appena sotto il viso. Questo volume esalta le forme con grande gentilezza.

E, vista la popolarità della vita alta, aggiungere anche la fascia in vita dello stesso tessuto dello smoking è il vero tocco di classe.

Approfondimento

