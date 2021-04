Errori make-up da non commettere quando si portano gli occhiali da vista, per un aspetto armonioso e bilanciato

Oggi gli occhiali da vista sono da considerare a pieno titolo un accessorio fashion. Negli ultimi decenni, infatti, la concezione rispetto a questo oggetto è molto cambiata. Da mezzo indispensabile per correggere la vista, sono diventati un modo per esprimere il proprio estro. Tanto quanto potrebbe esserlo una borsa o un foulard, nonostante abbiano chiaramente uno scopo utilitaristico. Questo è ancora più evidente, se si pensa ai vari modaioli che utilizzano occhiali da vista non graduati, solo per quel tocco chic.

Ma quali sono gli errori make-up da non commettere quando si portano gli occhiali da vista? Questo articolo cercherà di mettere in guardia dagli errori del make-up più comuni, quando si indossano gli occhiali da vista, per un aspetto armonioso e bilanciato. Perché osare è bello, ma con criterio!

L’accordo fra i colori è importante

Gli occhiali da vista colorati sono sicuramente quelli dall’effetto più ricercato. Osare con una montatura di un bel colore deciso non è mai un errore, anzi, esprime carattere e personalità. Il tutto però potrebbe essere appesantito da un trucco occhi pesante di un colore diverso, ma anche dello stesso colore. È meglio abbinare agli occhiali un trucco che riprenda la stessa tonalità, ma non la stessa intensità. Ad esempio, se gli occhiali sono blu, sarà meglio evitare un trucco rosa shocking. Meglio optare per una riga di matita sui toni del blu, tra le ciglia inferiori. Il risultato sarà armonioso ma non pesante.

Le sopracciglia contano anche se si portano gli occhiali

Tra gli errori make-up da non commettere quando si portano gli occhiali da vista, vi è anche quello di tralasciare la cura delle sopracciglia. Per un effetto complessivamente armonioso, infatti, va tenuto in conto che anche le sopracciglia fanno la loro parte. Sono da considerare la cornice degli occhi, di conseguenza anche degli occhiali. Quindi, curarne la forma e togliere i peli superflui non va tralasciato, anche se si portano gli occhiali.

Trovare un equilibrio nelle forme e lo stile

Un altro degli errori make-up da non commettere quando si portano gli occhiali da vista, riguarda uno sbagliato equilibrio delle forme e dello stile. Se la montatura degli occhiali è delicata e dalle linee sottili, sarà più appropriata una linea sottile di eyeliner, in accordo con gli occhiali.

Se la montatura è spessa e nera in cellulosa, ad esempio, un eyeliner dal tratto più spesso, magari a codina, esalterà sia gli occhi che la montatura.

Si può osare, anzi, si deve osare! Ciò che conta è fare in modo che il risultato finale sia armonioso e bilanciato.