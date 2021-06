Si è spesso in cerca della cottura più salutare e meno grassa dei cibi. Spesso i pareri possono essere discordanti. C’è chi sostiene che sia la bollitura, chi la cottura a vapore. Eppure il cartoccio si rivela l’unica e sola tecnica di cucina che unisce leggerezza e accentuazione dei sapori. E anche la messa in tavola risulta molto coreografica e sorprendente.

Oltretutto, la cottura al cartoccio unisce le caratteristiche positive dello stufato e del vapore. Il risultato è un piatto inaspettato. Un mix di sapori e profumi intensi che escono da piccolo pacchetto.

Per sfruttare al meglio questi principi si devono conoscere le regole base della tecnica. In questo articolo vediamo tutti gli errori e i consigli per la cottura al cartoccio salutare e senza grassi ma che esalta sapori e profumi.

I vantaggi

La tecnica del cartoccio ha diversi aspetti positivi. Il primo è che la cottura “nel sacchetto” risulta pratica, veloce e molto spesso non sporca. In più, se si cura la preparazione dell’involucro, una volta servito farà la sua bella figura al centro del piatto.

Poi c’è il fattore gusto. La scelta degli ingredienti da unire è fondamentale. Il cartoccio consente di mescolare sapori e profumi, esaltandoli in modo equilibrato. È possibile evitare l’uso di olio o altri grassi in cottura poiché i cibi cuociono nel loro stesso liquido e col vapore. Ciò li rende ancora più raffinati e morbidi in bocca.

Errori e consigli per la cottura al cartoccio salutare e senza grassi ma che esalta sapori e profumi

L’errore che tutti facciamo è creare il cartoccio con della carta stagnola o alluminio. Assolutamente sbagliato. Primo perché non è salutare mettere a contatto a temperature alte il cibo con questo materiale. Secondo, ” l’effetto stagnola” non corrisponde a quel criterio di eleganza nella presentazione di cui si parlava prima.

Il giusto materiale per il cartoccio è la carta forno. Carina da vedere, malleabile e piuttosto resistente, è perfetta per contenere il cibo in cottura. Il trucco sta nell’inumidirla prima di riporre gli alimenti all’interno. Così non si brucerà in cottura. Esiste anche una carta speciale e trasparente chiamata “carta fata”. L’effetto sarà meraviglioso.

La raccomandazione è di non lasciare spazio tra il cartoccio e il cibo affinché l’aria circoli in cottura. Usiamo carta a sufficienza e inumidiamo i bordi con acqua e farina per sigillarlo bene. Tutti i cibi possono essere cotti al cartoccio, e non dimentichiamo mai le erbe e le spezie per insaporirli.

Solitamente per il cartoccio si usa il forno, ma la stessa tecnica può essere usata sotto la brace. Ricordiamo che la temperatura del forno (anche della brace) deve essere alta affinché si crei il vapore.