Sappiamo tutti che gli antibiotici si dovrebbero assumere solo su prescrizione medica e quando effettivamente ce n’è bisogno.

Si deve farne uso con cura, altrimenti potrebbero essere inutili e addirittura dannosi.

Anche se, come riportato da alcune statistiche, rispetto ad anni fa le persone oggi fanno un uso più moderato di questo farmaco, cè da sapere, che ci sono alcuni errori da non fare quando assumiamo gli antibiotici e che sarebbe meglio evitare per il benessere del nostro organismo.

Vediamo assieme quali sono gli errori che più frequentemente molti commettono.

Dimenticare di prendere l’antibiotico

Quando il medico ci prescrive un antibiotico, lo fa indicandoci degli orari precisi. Questi devono essere rispettati, altrimenti l’antibiotico potrebbe perdere di efficacia.

Se ad esempio ci dimentichiamo di prenderlo alle 17:00 e lo facciamo alle 19:00, la somministrazione successiva se è di 12 ore, sarà alle sette del mattino e non più alle cinque.

Al contrario, se una dose è presa in anticipo potrebbe causare anche un’intossicazione, oppure non potrebbe essere assorbita “correttamente” dall’organismo.

Non sospendere il trattamento prima del previsto

Il medico prescrive gli antibiotici secondo la patologia da curare e per un certo numero di giorni.

Se notiamo di avere un miglioramento dei sintomi già nei primi giorni, il trattamento non va comunque assolutamente sospeso prima del previsto.

Infatti, nei primi giorni, la carica batterica diminuisce ma non sparisce e potremmo ammalarci nuovamente.

Al contrario, non dobbiamo neanche prolungare il tempo di somministrazione di questo farmaco, perché rischieremmo di danneggiare i batteri buoni presenti nel nostro corpo.

Ecco gli errori da non fare quando assumiamo gli antibiotici e come comportarsi se si presentano situazioni impreviste. Non cambiare il dosaggio dell’antibiotico prescritto

Il medico prescrive il dosaggio dell’antibiotico secondo la malattia da curare, il peso del paziente e l’età.

Se i sintomi della malattia peggiorano, non bisogna cambiare la dose del farmaco senza aver prima consultato il medico.

Interazione con il cibo

Gli antibiotici vanno deglutiti solo con l’acqua. Meglio evitare di farlo con latte, te’, caffè o altro, perché si potrebbe dare origine a “reazioni chimiche” che potrebbero pregiudicare l’efficacia dell’antibiotico.