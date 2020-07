Quali sono gli errori da non commettere con lo scoperto di conto corrente?

Lo scoperto di conto o conto in rosso è un saldo negativo del conto corrente di corrispondenza.

Ovviamente per tali operazioni deve essere preventivamente autorizzato un fido da parte della banca.

Laddove tale fido non fosse autorizzato o fosse superato il limite parliamo di sconfinamento.

Scoperto per valuta

Lo scoperto per valuta si verifica quando le date dei movimenti di entrate e uscite non coincidono con le date di valuta di accredito e addebito. Questo in maniera da portare in negativo il saldo di valuta anche se il saldo contabile potrà essere attivo.

Cioè gli accrediti verranno contabilizzati di noma alcuni giorni dopo, mentre gli addebiti verranno attribuiti alcuni giorni prima.

Naturalmente è sugli importi a debito in termini di valuta e non di data effettiva, che la Banca calcola gli interessi passivi sia che ciò porti a scoperto di conto corrente, che a sconfinamento.

Inoltre, gli interessi passivi avranno tassi molto maggiori in caso di scoperto di conto corrente bancario che non in caso di sconfinamento di fido, che pagherà solo, nei casi previsti una CMS(Commissione di massimo scoperto).

Tale commissione non viene applicata a scoperto di conto corrente, o conto in rosso, per effetto del Decreto “anticrisi” 85/2008, ( Legge n. 2/2009 ) .

Errori da non commettere con lo scoperto di conto corrente: i rischi in caso di sconfinamento

Vi sono diversi rischi in caso di sconfinamento utilizzo dello scoperto che vanno dall’attribuzione di spese e interessi anatocistici, o addirittura usurai. Oppure alla chiusura del conto con addebito di spese gestionali non dovute in aggiunta al saldo effettivo, alla segnalazione alla CRIF o Centrale Rischi.

Le soluzioni in caso di sconfinamento

Un temporaneo sconfinamento non è grave, lo diventa se perdura nel tempo.

Se capiamo che il momento richiede esigenze finanziarie di medio- lungo periodo abbiamo tutto il tempo per accedere ad un finanziamento per rientrare dallo sconfinamento e provvedere poi al rimborso secondo un piano sostenibile di rimborso.

Il consiglio di noi esperti di Proiezionidiborsa è di non sconfinare mai senza fido. Se affidati, evitare che lo scoperto resti per lungo tempo su posizioni al limite del fido concesso, e ciò per evitare costi e non dare segnali di allarme alle banche.

