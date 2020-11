Questa sera, il Team di ProiezionidiBorsa vuole parlare di una delle ricette che più rappresenta il sapore della genuinità. Con un bel piatto di minestrone si porta a tavola la ricchezza dei prodotti made in Italy, il cuore pulsante di una tradizione che ammalia le culture di tutto il mondo. Chi ha la fortuna di avere a disposizione frutta e verdura a km zero, ovvero che dal produttore arriva direttamente al consumatore, non può che preparare un minestrone con i fiocchi. Per quelli che non hanno un rivenditore di fiducia, possono comunque acquistare prodotti di qualità anche nei supermercati grazie alle ricche catene legate alle grandi distribuzioni. Di seguito, gli errori comuni di evitare per preparare un minestrone perfetto

Adatto a tutti e ideale per le serate dal clima più autunnale, il minestrone non è difficile da preparare. In “Con il minestrone di verdure della nonna la genuinità arriva direttamente a tavola” è possibile sperimentare con un minestrone gustoso. Tuttavia, seppur bene conosciuto nella tradizione culinaria italiana, la Redazione vuole segnalare alcuni errori comuni che riguardano il minestrone.

Errori comuni di evitare per preparare un minestrone perfetto

Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la scelta delle verdure che comporranno il piatto. Per un minestrone squisito le verdure da prediligere sono quelle di stagione, decisamente molto più saporite e genuine. Sconsigliato anche l’uso del minestrone già pronto. Nessuno mette in dubbio la bontà del prodotto, tuttavia la qualità del cibo utilizzato andrà persa tra le diverse fasi di lavorazione ed il successivo congelamento e scongelamento.

Sbagliare le dosi è un classico errore che tutti o quasi commettono. Perché? Ovviamente in un mix di verdure ci si aspetta che un alimento in più o uno in meno non faccia differenza. Con questa errata convinzione, nel piatto ci sarà la predominanza di un sapore specifico piuttosto che un altro. Il segreto è stare attenti alle giuste dosi per calibrare il gusto del risultato finale. La quantità di liquido in cui cuoceranno le verdure non è da sottovalutare, in quando anche gli alimenti produrranno liquido, essendo costituiti da acqua. Dunque, abbondare con il liquido di cottura è un errore.

Infine, servire il minestrone così come si presenta nella pentola non è sempre una scelta vincente. Il piatto può essere arricchito con crostini fatti in casa oppure con cereali integrali che ne esalteranno il sapore.