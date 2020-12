Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra le numerose preparazioni fatte in casa che soprattutto quest’anno molte famiglie stanno sperimentando in cucina, a causa della pandemia, c’è quella squisita del pane.

Per gli chef casalinghi, la soddisfazione di addentare una bella fetta di pane appena sfornato non ha prezzo. Per alcuni, creare con le proprie mani il pane è una tradizione, per altri uno sfizioso passatempo. In entrambi i casi è un metodo efficace per mangiare un prodotto genuino spendendo pochi euro. Gli esperti del settore, però, insorgono per alcuni passaggi sbagliati che rovinano il pane fatto in casa. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha raccolto per i suoi Lettori gli errori più comuni che i cuochi più famosi raccomandano di non fare più.

Sicuri di scegliere la farina giusta?

Per gli esperti, la farina più adatta è quella meno raffinata con W tra 300 e 320.

Errori banali che tutti fanno ma che sono da evitare per un pane fatto in casa perfetto. Quando aggiungere il sale?

Aggiungere il sale ma non valutare il momento giusto per inserirlo nell’impasto è un errore abbastanza comune. Da tener conto che, quando si prepara il pane fatto in casa, il sale non va mai messo con il lievito, in quanto ne rallenta l’attivazione.

L’impasto, l’acqua e la lavorazione

Per avere il pane buono come quello della panetteria è necessario lavorare con cura l’impasto per rendere più soffice il risultato finale. L’aggiunta dell’acqua non deve essere troppo generosa. Un’eccessiva idratazione potrebbe danneggiare il risultato finale.

Conoscere il forno di casa

Sperimentare la ricetta del pane fatto in casa senza conoscere i pregi e i difetti del forno di casa è un errore abbastanza banale ma che succede molto più spesso del previsto. Per ovviare alle piccole problematiche del forno, per la cottura, si consiglia di accendere il forno qualche minuto prima di infornare ed inserire un pentolino con all’interno mezza tazza di acqua. Il motivo? Il vapore servirà ad inumidire la superficie del pane, favorendo una cottura uniforme.

