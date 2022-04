Negli ultimi anni la sensibilità generale è sempre più orientata al rispetto della natura e dell’ambiente. Anche quando si tratta di prodotti per la cosmesi e la cura del corpo, sempre più donne preferiscono rimedi meno chimici e più sostenibili. A volte basta davvero poco per ottenere un grande risultato. Cinque minuti nel proprio tempo libero, un po’ di buona volontà, e la conoscenza di qualche materiale di base. In questo caso, nell’articolo di oggi il Team di ProiezionidiBorsa ha trovato una “ricetta” utile per creare in casa uno struccante naturale. Bisogna stare attenti perché sarebbe un errore gravissimo buttare questo comune avanzo della cucina, che si può infatti riutilizzare per uno scrub viso che lascia la pelle idratata e morbidissima.

L’accorgimento principale è ricordarsi che il prodotto realizzato in casa è un rimedio naturale: senza conservanti, completamente biologico. Quindi, non va utilizzato per troppo tempo. Un paio di giorni basteranno, poi andrà gettato o sostituito. Mai dimenticare poi di pulire e disinfettare bene il contenitore utilizzato per conservarlo.

Errore gravissimo buttare questo comune avanzo della cucina, meglio usarlo per realizzare un detergente viso naturale che idrata la pelle

Quale sarà dunque questo ingrediente all’apparenza miracoloso? Nient’altro che dei semplicissimi fondi di caffè. Proprio quelli che avanzano dopo la preparazione della bevanda più amata dagli italiani. Uniti però a un componente che rende tutto il composto idratante e molto utile per la pelle: l’olio di cocco. Lo scrub si realizza in maniera molto semplice. Basta versare due parti di fondi di caffè e una di olio di cocco in una ciotolina e amalgamare bene. A questo punto lo scrub sarà pronto per essere spalmato sul viso. Con movimenti circolari e senza fare pressione, soprattutto nelle zone delicate, sarà possibile ottenere una pulizia profonda.

Dieci minuti a riposo e poi risciacquo con acqua tiepida et voilà! La pelle avrà un glow irresistibile e una morbidezza unica. L’odore di caffè non è gradito? Non si vuole lasciare sulla propria pelle l’essenza di caffè? Non è un problema: si può usare anche per “alleggerire” altri detergenti già biologici di base. In questo caso con 4 cucchiai di olio di cocco, un cucchiaio e mezzo di detergente viso biologico e un cucchiaio d’acqua si realizza la base. Poi, il composto va amalgamato energicamente fino a ottenere una sorta di spuma albumosa. Lasciar riposare in frigo per una notte. Ecco realizzato un ottimo struccante biologico.

